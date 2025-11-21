Lula viaja para o G20 na África do Sul; cúpula vai discutir minerais críticos pela primeira vez

Publicada em 21/11/2025 às 09h44
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarcou na noite da quinta-feira (20) para Joanesburgo, na África do Sul, onde participará da 20ª edição da cúpula de chefes de Estado e governo do G20, que ocorre nestes sábado (22) e domingo (23).
O G20 reúne representantes de 19 países e da União Europeia, nações que representam cerca de 80% da economia global. A edição do ano passado foi presidida pelo Brasil e o Rio de Janeiro foi a sede da cúpula do grupo.
Além de participar da cúpula, o presidente Lula deve ter uma reunião bilateral com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa.
Nesta semana, os dois chefes de Estado conversaram por telefone e acordaram manter encontro à margem do evento em Joanesburgo para tratar especificamente da facilitação e do aprofundamento do comércio entre os dois países. É esperado que Lula se reúna com outros líderes também.
Minerais críticos
Segundo o governo brasileiro, a edição deste ano do G20 vai discutir agenda econômica, mudança do clima, transição energética, minerais críticos e trabalho decente.
🔎Os minerais críticos são recursos de importância estratégica para a economia. São essenciais para a fabricação de baterias, turbinas eólicas, painéis solares e eletrônicos.
O secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Ministério das Relações Exteriores, embaixador Philip Fox-Drummond Gough, afirmou que a programação do encontro na África do Sul prevê três reuniões temáticas, duas no sábado e uma no domingo, com os seguintes temas:
Crescimento econômico sustentável, com abordagem no financiamento ao desenvolvimento, comércio e dívidas públicas
"Mundo resiliente", dedicada à mudança do clima, redução de riscos de desastres, segurança alimentar e transição energética
"Futuro Justo e Equitativo para Todos", com foco nos minerais críticos, trabalho decente e inteligência artificial
Conforme o governo brasileiro, a principal entrega do encontro será a Declaração de Líderes, que está em negociação. Entre os avanços já consolidados ao longo da presidência sul-africana, o embaixador destacou o pioneirismo no tema dos minerais estratégicos.
“É a primeira vez que o G20 consegue um documento sobre minerais críticos, reforçando a ideia de que os países devem buscar o beneficiamento de minerais na origem”, afirmou.
