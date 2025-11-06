Lula na Cúpula do Clima: “É hora de encarar a realidade e decidir se teremos coragem e determinação para transformá-la”

Publicada em 06/11/2025 às 15h43
Na abertura do encontro de chefes de Estado que antecede a COP30, em Belém, presidente ressalta papel fundamental da ciência e reforça que é o momento de as lideranças deixarem claro se estão prontas para enfrentar as consequências da mudança do clima
Ao discursar diante de chefes de Estado, líderes e representantes de dezenas de nações na abertura da Cúpula dos Líderes da COP30, em Belém, nesta quinta (6), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a conferência realizada pela primeira vez num país amazônico pretende inaugurar um novo paradigma em relação ao enfrentamento da mudança do clima. Para ele, a ciência deve ser o principal guia das decisões e é chegado o momento de as lideranças deixarem claro que estão prontas para o desafio posto.
“Estou convencido de que, apesar das nossas dificuldades e contradições, precisamos de mapas do caminho para, de forma justa e planejada, reverter o desmatamento, superar a dependência dos combustíveis fósseis e mobilizar os recursos necessários para esses objetivos”
“Esta Cúpula de Líderes é uma inovação que trazemos ao universo das COPs. As convergências já são conhecidas. Nosso objetivo será enfrentar as divergências. Provamos que a mobilização coletiva gera resultados. Por isso, a COP30 será a COP da verdade. É o momento de levar a sério os alertas da ciência. É hora de encarar a realidade e decidir se teremos ou não a coragem e a determinação necessárias para transformá-la”, afirmou, durante o evento que antecede a conferência do clima da ONU, que tem início na próxima segunda-feira, dia 10.
Para Lula, a agenda climática deve ocupar lugar central nas discussões em todos os níveis do cenário internacional. “Deve estar no centro das decisões de cada governo, de cada empresa, de cada pessoa. A participação da sociedade civil e o engajamento de governos subnacionais será crucial. Acelerar a transição energética e proteger a natureza são as duas maneiras mais efetivas de conter o aquecimento global”, afirmou.
O caminho, segundo o presidente, exige superação de dificuldades e contradições em nome de um bem comum. “Estou convencido de que, apesar das nossas dificuldades e contradições, precisamos de mapas do caminho para, de forma justa e planejada, reverter o desmatamento, superar a dependência dos combustíveis fósseis e mobilizar os recursos necessários para esses objetivos”, prosseguiu Lula.
DESCOMPASSOS – Na opinião do presidente, o avanço na agenda climática passa pela superação de dois descompassos: a desconexão entre os salões diplomáticos e o mundo real e o descasamento entre o contexto geopolítico e a urgência climática. “Forças extremistas fabricam inverdades para obter ganhos eleitorais e aprisionar as gerações futuras a um modelo ultrapassado que perpetua disparidades sociais e econômicas e degradação ambiental. Rivalidades estratégicas e conflitos armados desviam a atenção e drenam os recursos que deveriam ser canalizados para o enfrentamento do aquecimento global. Enquanto isso, a janela de oportunidade que temos para agir está se fechando rapidamente”, disse Lula.
DESIGUALDADES – Em outro ponto, o presidente enfatizou que não é possível triunfar na agenda climática sem combater desigualdades sociais. “A justiça climática é aliada do combate à fome e à pobreza, da luta contra o racismo, da igualdade de gênero e da promoção de uma governança global mais representativa e inclusiva”.
MULTILATERALISMO – O líder brasileiro reforçou ainda a posição em defesa do multilateralismo, ao colocar a cooperação internacional como elemento indispensável do combate à mudança do clima. “O ano de 2025 é um marco para o multilateralismo. Celebramos os oitenta anos da fundação da Organização das Nações Unidas e os dez anos da adoção do Acordo de Paris. A força do Acordo de Paris reside no respeito ao protagonismo de cada país na definição de suas próprias metas, à luz de suas capacidades nacionais. O regime climático não está imune à lógica de soma zero que tem prevalecido na ordem internacional”, alertou.
“Podemos escolher liderar ou ser levados à ruína. Escolham fazer de Belém o ponto de virada. Apoiem a ciência. Defendam a justiça. Defendam as gerações futuras. Não é mais hora de negociações. É hora de implementação, implementação e implementação”
BRICS E G20 – Lula afirmou que a realização da COP30 está associada ao G20 e ao BRICS, dois importantes eventos realizados no país recentemente. “Para o Brasil, a COP30 será o ponto culminante de um caminho pavimentado ao longo de nossas presidências do G20 e do BRICS. No G20, colocamos na mesma mesa os ministérios de meio ambiente e de finanças das 20 economias que respondem por cerca de 80% das emissões globais. No BRICS reafirmamos a centralidade do financiamento climático, da capacitação e da transferência de tecnologias”.
IMPLEMENTAÇÃO – O Secretário-geral da ONU, António Guterres, alinhou-se ao presidente brasileiro e concordou que a COP30 deve ser um diferencial no histórico das Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. “Presidente Lula, o senhor chamou esta COP de ‘COP da verdade’. Eu não poderia concordar mais. A crise climática está se acelerando. No ano passado, as emissões atingiram outro recorde. Mas outra verdade é evidente: nunca estivemos tão bem equipados para lutar. O que ainda falta é coragem política. Podemos escolher liderar ou ser levados à ruína. Escolham fazer de Belém o ponto de virada. Apoiem a ciência. Defendam a justiça. Defendam as gerações futuras. Não é mais hora de negociações. É hora de implementação, implementação e implementação”, cobrou.
MARCO – Convocada por Lula, a Cúpula do Clima representa um marco central no processo de mobilização e diálogo internacional sobre a agenda climática. Após a Cúpula, será realizada a COP30, entre 10 e 21 de novembro.
