Líder da oposição na Venezuela, María Corina Machado diz que transição de poder já começou

Publicada em 19/11/2025 às 15h32
María Corina Machado, a líder da oposição ao governo de Nicolás Maduro na Venezuela e última ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, afirmou que a transição de poder já se iniciou no país e que o "medo dentro do regime é palpável" em artigo para a revista "The Economist".
A venezuelana, que vem declarando seu apoio a uma ação militar dos Estados Unidos no país para derrubar Maduro, reafirmou as acusações americanas contra o adversário, sobre sua suposta ligação com cartéis do narcotráfico e elogiou a pressão feita através do deslocamento de tropas, além das sanções financeiras:
"Hoje, a Venezuela está mais próxima de uma transição política do que em qualquer outro momento nos últimos 25 anos. (...) Agora, finalmente, a comunidade internacional reconheceu a natureza criminosa deste regime e está agindo de acordo. (...) Pela primeira vez, essa pressão está fragilizando o sistema por dentro: seus operadores não confiam mais uns nos outros; as facções se culpam mutuamente pelas perdas; e o medo dentro do regime é palpável. A ameaça que antes projetavam para o exterior agora os consome".
María Corina Machado ganhou enorme projeção internacional quando, nas últimas eleições presidenciais venezuelanas, em 2024, quando denunciou uma suposta fraude na apuração das urnas.
