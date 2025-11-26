Leilão de bens inservíveis arrecada mais de R$ 260 mil para o Município

Publicada em 26/11/2025 às 08h36
A Prefeitura de Vilhena arrecadou, no mês de novembro, mais de R$ 260 mil com o Leilão Público nº 01/2025. A iniciativa foi conduzida pela Secretaria Municipal de Administração (Semad), por meio da Comissão Especial para Levantamento de Veículos e Bens Móveis Inservíveis para Leilão.
Ao todo, o certame ofertou 18 lotes de bens móveis considerados inservíveis ao patrimônio municipal, incluindo veículos, máquinas, equipamentos, mobiliário e sucatas. A ação teve como objetivo dar destinação adequada a itens sem utilidade para a administração, reduzindo custos de armazenamento, liberando espaço físico e gerando receita adicional ao município.
Os lances foram recebidos por meio da plataforma oficial do leiloeiro credenciado, permitindo a participação de interessados de diversas regiões e garantindo transparência e competitividade ao processo.
Segundo a Semad, a realização periódica de leilões de bens inservíveis reforça o compromisso da gestão municipal com a eficiência administrativa, a racionalização dos recursos públicos e a boa gestão do patrimônio.
