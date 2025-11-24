Justiça do Trabalho leva cidadania a Rolim de Moura na 22ª edição do TRT Comunidade

Publicada em 24/11/2025 às 09h37
O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) promove no próximo dia 6 de dezembro, das 8h às 13h, a 22ª edição do TRT Comunidade – A Justiça do Trabalho mais próxima de você. Desta vez, a ação será realizada nas dependências da Faculdade de Rolim de Moura – FAROL, localizada na Rodovia 383, Km 01, lado sul – lote 79, gleba 14, zona rural de Rolim de Moura (RO).
A iniciativa reforça o compromisso da Justiça do Trabalho com a promoção da cidadania e o acesso a serviços públicos essenciais, especialmente em localidades que enfrentam dificuldades de atendimento. O evento reúne uma rede de parceiros institucionais, que colaboram para tornar a ação possível e ainda mais abrangente.
Serviços gratuitos à disposição
Durante a ação, serão oferecidos diversos atendimentos gratuitos à população, nas áreas de saúde, assistência social, assistência jurídica, cidadania, empregabilidade, dentre outros.
O sucesso do TRT Comunidade depende da atuação conjunta com diversos parceiros, incluindo órgãos públicos, entidades privadas, associações e voluntários. A presença e o engajamento dessas instituições possibilitam o atendimento simultâneo de centenas de pessoas, promovendo inclusão social e cidadania.
A ação social também contará com a participação do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) para a emissão de título, transferência de domicílio eleitoral, revisão cadastral e emissão de segunda via, além da participação da Secretaria Municipal de Saúde de Rolim de Moura (SEMUSA) com diversos atendimentos de saúde pública, da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) com serviços e orientações referentes aos programas sociais (Bolsa Família, BPC/LOAS), bem como outros atendimentos jurídicos e sociais realizados por diversos parceiros.
Agende-se
A 22ª edição do TRT Comunidade ocorrerá no sábado, 6 de dezembro, das 8h às 13h, com entrada gratuita. Os atendimentos seguirão ordem de chegada e serão realizados até o encerramento do horário previsto.
A Faculdade de Rolim de Moura – FAROL apoia o TRT Comunidade oferecendo toda a estrutura necessária para garantir conforto, segurança e acolhimento ao público. É recomendado que as pessoas levem seus documentos pessoais para facilitar o acesso aos serviços.
TRT Comunidade, a Justiça do Trabalho mais próxima de você!
