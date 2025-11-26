Justiça da Geórgia arquiva processo contra Trump por tentativa de interferência nas eleições de 2020

Publicada em 26/11/2025 às 15h26
A Justiça da Geórgia arquivou nesta quarta-feira (26) o processo movido contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por tentativa de interferência nas eleições de 2020.
Segundo documentos judiciais vistos pela agência de notícias Reuters, um juiz estadual concordou em arquivar as acusações contra Trump e seus aliados por supostamente tentarem reverter a derrota do republicano nas eleições presidenciais de 2020 na Geórgia, estado-chave do pleito em que ele perdeu para o democrata Joe Biden.
Na ocasião, Trump havia ligado para o principal responsável pelas eleições no estado e ordenado que ele 'encontrasse 11,7 mil votos' para reverter sua derrota. (Leia mais sobre o caso abaixo)
O promotor Peter Skandalakis havia pedido o arquivamento das 39 acusações —incluindo associação criminosa— contra Trump e um grupo de assessores, dizendo que levar o caso adiante seria "improdutivo".
“Reconheço que, dadas as profundas divisões políticas em nosso país, essa decisão não será popular para todos”, escreveu Skandalakis, que no início deste mês substituiu a promotora do Condado de Fulton, Fani Willis, depois que ela foi desqualificada no ano passado.
Na prática, o processo já não tinha como avançar desde o retorno de Trump à Casa Branca, consolidado com a vitória nas eleições presidenciais de 2024.
Steve Sadow, advogado de Trump, elogiou o arquivamento, afirmando que o caso nunca deveria ter sido apresentado.
O caso era um dos quatro processos criminais enfrentados por Trump nos anos desde que perdeu sua tentativa de reeleição em 2020 para Biden. Apenas um dos processos enfrentados por Trump, o do caso Stormy Daniels, em que foi acusado de pagar dinheiro para silenciar a atriz pornô durante sua campanha de 2016, foi a julgamento. Ele foi considerado culpado, mas não recebeu multa nem pena de prisão, e posteriormente pediu que o processo fosse anulado.
Os demais casos foram arquivados ou paralisados em novembro de 2024, dias após Trump ser eleito para um novo mandato na Casa Branca.
De qualquer maneira, Trump já gozava de imunidade parcial nos processo da Georgia por conta de uma decisão de julho de 2024 da Suprema Corte dos EUA, em que ele não poderia ser responsabilizado criminalmente por atos cometidos quando ele ainda estava no poder e em atos oficiais da Presidência.
