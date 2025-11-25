Ji-Paraná celebra 48 anos com três dias de festividades e público superior a 40 mil pessoas

Publicada em 25/11/2025 às 14h23
A Prefeitura de Ji-Paraná concluiu, neste domingo (23), a programação oficial em comemoração aos 48 anos do município, celebrados no sábado, 22 de novembro. Entre os dias 21 e 23, mais de 40 mil pessoas participaram dos shows, atividades esportivas, atrações infantis e manifestações culturais realizadas no Beira-Rio Cultural, Estádio Biancão e demais espaços públicos.
Neste ano, pela primeira vez, o Beira-Rio Cultural contou com um Espaço PCD totalmente estruturado para garantir acessibilidade durante os eventos. Além disso, uma roda-gigante gratuita esteve disponível durante os três dias de festa, oferecendo momentos de lazer e vistas panorâmicas da cidade.
Sexta-feira (21) — Abertura com Maria Marçal reúne até 17 mil pessoas
A programação teve início com o show da cantora Maria Marçal, que emocionou o público no Beira-Rio Cultural.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o evento reuniu entre 15 mil e 17 mil pessoas, consolidando uma abertura marcada por grande participação popular e forte expressão de fé.
Sábado (22) — Esporte, programação infantil e noite histórica de celebração
Embora o aniversário oficial de Ji-Paraná tenha sido celebrado no sábado (22), as atividades se estenderam ao longo de todo o fim de semana, com grande destaque para a diversidade da programação.
Pedal dos 48 anos
Pela manhã, cerca de 350 ciclistas participaram do Pedal dos 48 anos, promovido pela Secretaria Municipal de Esportes (Semes). Mesmo sob chuva, o evento manteve forte adesão de atletas e famílias.
Estação da Alegria reúne mais de 3 mil pessoas no Estádio Biancão
Às 15h, o Estádio Biancão recebeu a Estação da Alegria, organizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf), levando atividades recreativas, brincadeiras e sorteios de bicicletas.
O evento reuniu mais de 1.200 crianças, ultrapassando 3 mil pessoas com a presença dos responsáveis, em uma tarde marcada por integração, alegria e participação familiar.
Queima de fogos e show de Jads & Jadson reúnem mais de 20 mil pessoas
À noite, as comemorações foram marcadas por uma queima de fogos de cerca de cinco minutos, que iluminou o céu do Beira-Rio Cultural e emocionou o público.
Na sequência, a dupla Jads & Jadson subiu ao palco para um dos shows mais aguardados da programação.
Conforme dados do Corpo de Bombeiros, o evento reuniu entre 20 mil e 22 mil pessoas, configurando um dos maiores públicos da história recente do município.
Domingo (23) — Corrida e espetáculo católico encerram a programação
O domingo começou com a Corrida e Caminhada dos 48 anos, que reuniu mais de 2.500 participantes. As ruas foram tomadas por um grande “mar azul”, simbolizando união, saúde e participação popular.
À noite, mesmo com forte chuva, o Beira-Rio Cultural recebeu o show de encerramento com a Fraternidade São João Paulo II.
Entre 4 mil e 6 mil pessoas permaneceram no local para acompanhar a apresentação, que contou com momento de bênção e repertório especial destinado ao público católico, que há anos não recebia uma grande atração no município.
Prefeito destaca participação popular e agradece a população
O prefeito Affonso Cândido (PL) destacou o envolvimento da população e o simbolismo das comemorações:
“Foram dias muito especiais para Ji-Paraná. Ver nossas famílias reunidas, nossas crianças participando, o esporte movimentando a cidade e nossos shows recebendo milhares de pessoas é motivo de orgulho. Mesmo com chuva, nosso povo permaneceu celebrando. Esse carinho reforça nosso compromisso de continuar trabalhando por uma cidade acolhedora, forte e unida. Agradeço a cada morador que fez parte desse momento histórico”, afirmou.
Celebração histórica reforça integração entre secretarias
A realização dos três dias de atividades envolveu diversas secretarias municipais, garantindo organização, segurança, inclusão, acessibilidade e diversidade cultural.
Com recorde de público e ampla participação popular, a edição de 2025 se consolida como uma das maiores celebrações de aniversário já promovidas em Ji-Paraná.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!