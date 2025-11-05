Jaru comemora 44 anos com uma grande festa no próximo domingo (9)

Publicada em 05/11/2025 às 14h26
Para celebrar os 44 anos de emancipação político-administrativa de Jaru, a Prefeitura preparou uma programação que promete muita emoção e diversão para toda a família. A festa acontecerá no próximo domingo, 09, em frente ao Estádio Leal Chapelão.
De acordo com o prefeito Jeverson Lima, as comemorações começam às 18h, com um espetáculo de manobras radicais comandadas pelo piloto Gilmar Joaninha, dez vezes campeão brasileiro de Motocross Freestyle e maior nome da modalidade no país, além de apresentações automobilísticas do projeto Fúria em Quatro Rodas, com manobras em carros.
E o encerramento do evento será marcado pelo show da dupla musical Marco e Márcio, que prometem animar o público com muito talento. “Convido você e sua família para celebrar conosco os 44 anos desta cidade que tanto amamos”, convidou o prefeito.
