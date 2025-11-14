Japão convoca embaixador da China após cônsul chinês defender

Publicada em 14/11/2025 às 15h13
O Japão convocou nesta sexta-feira (14) o embaixador chinês em Tóquio para explicações após um cônsul da China ter defendido a "decapitação" da nova premiê japonesa, Sanae Takaichi, o que aprofundou ainda mais a crise diplomática entre os dois países asiáticos desencadeada há uma semana.
O Ministério das Relações Exteriores do Japão disse, em comunicado, que convocou o embaixador Wu Jianghao "e fez um forte protesto contra as declarações extremamente inadequadas" feitas pelo cônsul-geral de Pequim em Osaka, Xue Jian, que pediu "a decapitação" de Takaichi em uma publicação online, que Jian removeu horas depois.
Takaichi provocou uma crise diplomática com a China ao afirmar no Parlamento japonês, na sexta-feira passada (7), que um ataque chinês contra Taiwan poderia representar uma “situação que ameaça a sobrevivência” e desencadear uma possível resposta militar de Tóquio. O governo chinês se enfureceu com a fala de Takaichi, considerada "ultrajante", e ameaçou o Japão com "consequências" se a nova premiê japonesa não retirasse a fala.
A China também convocou nesta sexta-feira o embaixador do Japão em Pequim, Kenji Kanasugi, por conta dos comentários feitos por Takaichi para registrar um "forte protesto". O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Lin Jian, disse a fala da premiê representou uma "interferência grosseira" nos assuntos internos da China e um "duro golpe" nas relações bilaterais entre as duas potências asiáticas.
