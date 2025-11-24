Japão anuncia mobilização de mísseis em ilha próxima a Taiwan e aprofunda crise com a China

Publicada em 24/11/2025 às 15h34
O governo do Japão anunciou no domingo que mobilizará mísseis em uma ilha próxima a Taiwan, o que gerou um repúdio da China nesta segunda-feira (24) e aprofundou ainda mais a crise diplomática entre os dois países.
O ministro da Defesa do Japão, Shinjiro Koizumi, afirmou que o país está “avançando de forma constante nos preparativos” para implantar uma unidade de mísseis guiados superfície-ar de médio alcance na Base de Yonaguni, uma ilha que fica a cerca de 110 km ao leste de Taiwan. O anúncio ocorreu poucos dias depois do Japão ter acionado caças de guerra após a China ter voado um drone entre Taiwan e Yonaguni.
Em resposta, a China afirmou que o plano do Japão de instalar mísseis na ilha configura uma tentativa deliberada de “criar tensão regional e provocar um confronto militar”.
"O envio de armas ofensivas pelo Japão para as Ilhas do Sudoeste, próximas à região chinesa de Taiwan, é uma ação deliberada que alimenta tensões regionais e provoca confrontação militar. Dadas as declarações equivocadas da primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, sobre Taiwan, essa medida é extremamente perigosa e deve acender o alerta máximo entre os países vizinhos do Japão e a comunidade internacional", afirmou a porta-voz Mao Ning, do Ministério das Relações Exteriores chinês.
