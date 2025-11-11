Itapuã do Oeste: Energisa atende 60 famílias com troca de geladeiras e ventiladores

Publicada em 11/11/2025 às 15h28
Sessenta famílias de Itapuã do Oeste foram beneficiadas com a troca de geladeiras e ventiladores antigos por modelos novos e mais econômicos, em ação do Programa de Eficiência Energética (PEE) da Energisa Rondônia, realizada durante o projeto “Coração em Ação”, na Escola Municipal Sossego da Mamãe, no Centro da cidade.
Além das trocas de equipamentos, a equipe da Energisa orientou a comunidade sobre hábitos que contribuem para a eficiência energética, combate ao desperdício e economia na conta de luz.
Durante o evento, a analista de eficiência energética da Energisa Rondônia, Camila Lopes, destacou que o programa busca gerar benefícios que vão além da economia imediata.
“Nosso objetivo não é apenas entregar geladeiras e ventiladores, é transformar o consumo de energia em algo mais consciente, acessível e sustentável para essas famílias. Um aparelho eficiente representa economia real e menor impacto na conta de energia”, afirmou.
Resultado positivo e compromisso social
As famílias contempladas foram selecionadas a partir de critérios técnicos e sociais definidos pelo programa, que prioriza clientes de baixa renda e consumidores cadastrados na Tarifa Social de Energia Elétrica. A substituição dos equipamentos antigos por modelos novos contribui para reduzir o consumo mensal e melhorar o conforto nas residências.
A ação em Itapuã do Oeste reforça o compromisso da Energisa com o desenvolvimento sustentável e o uso racional de recursos, alinhando responsabilidade social e inovação tecnológica.
