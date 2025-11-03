Israel recebe restos mortais de três reféns do Hamas neste domingo

Publicada em 03/11/2025 às 10h40
O governo de Israel informou neste domingo (2) que suas forças de segurança na Faixa de Gaza receberam os restos mortais de mais três reféns, entregues pelo grupo terrorista Hamas como parte de um acordo de cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos. As vítimas foram identificadas nesta segunda-feira (3).
“O Estado de Israel recebeu, por meio da Cruz Vermelha, os caixões de três reféns mortos que foram entregues às forças das FDI (Forças de Defesa de Israel) e do Shin Bet dentro da Faixa de Gaza”, disse um comunicado do gabinete do primeiro-ministro.
A ação ocorre em meio a uma troca de acusações entre o grupo terrorista e Israel sobre supostas violações de uma trégua frágil — que interrompeu, em grande parte, dois anos de conflito.
Israel tenta recuperar os corpos de 11 reféns que estavam em Gaza e acusa o Hamas de demora na entrega. O grupo terrorista, por outro lado, afirma estar se empenhando ao máximo para localizar os restos mortais, que estariam dispersos em áreas de difícil acesso.
Palestinos caminham entre os escombros de prédios destruídos, em meio a um cessar-fogo entre Israel e o Hamas, em Gaza. — Foto: Reuters
Identificação
Autoridades israelenses identificaram os restos mortais entregues pelo Hamas como pertencentes a três reféns feitos pelo grupo em outubro de 2023, informou o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu nesta segunda-feira (3).
