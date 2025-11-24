Investimentos do governo no desenvolvimento de Pimenta Bueno somam mais de R$ 175 milhões

Publicada em 24/11/2025 às 09h24
O governo de Rondônia investiu mais de R$ 175 milhões no desenvolvimento do município de Pimenta Bueno em obras, ações e programas. Os investimentos foram aplicados em infraestrutura, saúde, educação, agricultura, assistência social, segurança pública e desenvolvimento econômico, beneficiando diretamente os mais de 39 mil moradores do município.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, Pimenta Bueno é uma cidade estratégica para o desenvolvimento do estado. “Estamos construindo uma cidade mais forte, mais moderna e com oportunidades para todos. O governo de Rondônia segue trabalhando para que todas as regiões continuem crescendo e se desenvolvendo, sempre com responsabilidade e compromisso com as pessoas”, ressaltou.
INFRAESTRUTURA E OBRAS
O setor de infraestrutura recebeu R$ 127.193.231,79 milhões em investimentos que contemplam pavimentação urbana, iluminação pública, revitalização de espaços públicos, aquisições de equipamentos, manutenção de rodovias e reconstrução de pontes.
Entre os destaques estão:
43,59 quilômetros de pavimentação e recapeamento — 42,62 quilômetros já executados;
Revitalização do Espaço Brejão c/ Quadra, da Praça dos Pioneiros e da iluminação pública da rodovia BR-364;
Iluminação pública e revitalização de praças públicas;
Aquisições de equipamentos como tubos, rolo compacto, caminhões e máquinas leves;
Obras na RO-493, em Pimenta Bueno
Manutenção, patrolamento, limpeza e reconstrução de pontes nas RO-010, RO-387, RO-482, RO-133, entre outras.
AGRICULTURA
O setor agrícola recebeu R$ 2.573.749,7 milhões destinados ao fortalecimento da produção rural, aquisição de alimentos, distribuição de calcário, semente e mudas, entrega de equipamentos e investimentos para fortalecer as atividades de assistência técnica e de campo nas unidades da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-RO) e Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril (Idaron).
EDUCAÇÃO
Mais de R$ 7 milhões foram investidos pelo governo na infraestrutura de oito escolas no município, com obras de construção, reforma e ampliação de salas de aula, em estruturas que atendem desde a educação básica até o ensino técnico rural. Dentre as escolas que foram beneficiadas estão Professor Valdir Monfredinho; Bom Sucesso; Raimundo Euclides Barbosa; Orlando Bueno da Silva; Centro Educacional de Jovens e Adultos (Ceeja) Gliceria Maria de Oliveira Crivelli; Centro Técnico Estadual de Educação Rural Abaitará; e Anísio Serrão de Carvalho.
SAÚDE
A saúde municipal recebeu do governo de Rondônia R$ 12.365.035,61 milhões em repasses para programas como Opera Rondônia e Compartilhando Saúde, serviço de Farmácia Básica, Cofinanciamento para Saúde, Cofinanciamento para Atenção Prioritária à Saúde (APS), além de emendas parlamentares e repasses discricionários.
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Na área da assistência social, o governo de Rondônia reforçou programas como Mamãe Cheguei, Crescendo Bem, Mulher Protegida e Meu Sonho, ampliou o cofinanciamento da rede socioassistencial e realizou mais de 2.214 atendimentos pelo programa Rondônia Cidadã, com investimentos no valor de R$ 2.532.646,25 milhões.
SEGURANÇA PÚBLICA
A segurança pública recebeu R$ 5.455.454,44 milhões, com destaque para entrega de viatura de combate a incêndio Auto Bomba Tanque Salvamento, serviços de comunicação móvel para atividade operacional das forças de segurança, munições, instalação de academia para profissionais da Polícia Militar, kits ergonômicos e entrega do novo Quartel do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO).
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
O governo de Rondônia destinou R$ 19.935.964 milhões em crédito facilitado para empreendedores locais. Além disso, o município registrou mais de 70 mil matches em empregos, participação expressiva na Feira do Empreendedor e crescimento de 30,88% na abertura de novos negócios.
