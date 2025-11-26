Intervenção no bairro Tancredo Neves remove toneladas de resíduos para prevenir alagações

Publicada em 26/11/2025 às 16h35
O conhecido inverno amazônico começou em Porto Velho, um período marcado por chuvas intensas, rajadas de vento e problemas relacionados a alagamentos dentro do perímetro urbano da cidade, em decorrência de uma histórica ausência de saneamento e infraestrutura que tanto preocupa os porto-velhenses.
Atuando por meio de medidas que visam modernizar e estruturar o mecanismo de escoamento das águas pluviais, a Prefeitura de Porto Velho deu início, na manhã desta quarta-feira (26), a um trabalho de limpeza e alargamento do canal que corta o bairro Tancredo Neves, localizado na zona Leste do território municipal.
De acordo com o secretário de Infraestrutura de Porto Velho, Thiago Catanhede, sete pontos dentro do bairro, por onde passa o canal, irão receber o serviço, que conta com maquinários pesados, como retroescavadeiras e caminhões utilizados diretamente na intervenção.
A expectativa é de que mais de 20 toneladas de lixo sejam retiradas do canal do Tancredo Neves durante a intervenção
“Por determinação do prefeito Léo Moraes, estamos acompanhando os pontos mais urgentes onde é necessária a nossa atuação. Após a chuva desta madrugada, demos início ao trabalho de redimensionamento do canal do Tancredo Neves. Serão sete ruas atendidas”, disse.
Vale destacar a quantidade de lixo que está sendo retirada na região, um volume que pode se aproximar de 20 toneladas de entulho apenas na extensão do canal no bairro Tancredo Neves. É importante frisar à comunidade que haverá interdição das vias públicas onde o serviço está sendo realizado, causando alterações no tráfego e exigindo compreensão por parte da população.
