Interpol, prisão e extradição: o que pode acontecer com Alexandre Ramagem nos EUA

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta terça-feira (25) o início do cumprimento da pena de prisão do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ). Condenado a 16 anos por tentativa de golpe, ele está nos Estados Unidos.
Contexto: Ramagem integrava o chamado “núcleo crucial” da trama golpista, ao lado de outras sete pessoas, entre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
Segundo integrantes da Polícia Federal (PF) ouvidos pelo g1, o deputado deixou o Brasil antes do fim do julgamento no STF.
Interlocutores informaram que ele desembarcou nos Estados Unidos na segunda semana de setembro, no mesmo período em que foi condenado.
Para a PF, a saída ocorreu de forma clandestina, com a intenção de evitar uma eventual ordem de prisão.
No domingo (23), a esposa do deputado, Rebeca Ramagem, publicou nas redes sociais que a família viajou para Miami por “proteção”, alegando enfrentar “perseguição política desumana”.
O STF já havia decretado a prisão preventiva do deputado por ter saído do Brasil sem autorização. No sábado (22), ao transformar a prisão domiciliar de Bolsonaro em preventiva, Moraes afirmou que Ramagem deixou o país para “se furtar à aplicação da lei penal”.
Nesta terça-feira, o ministro declarou a sentença definitiva do deputado e determinou o início do cumprimento da pena. No despacho, Moraes afirmou que Ramagem “encontra-se foragido”, autorizou a expedição do mandado de prisão e comunicou a PF para adotar as providências necessárias.
A decisão abre caminho para que a PF peça a inclusão do nome de Ramagem na lista da Interpol, o que permitiria a prisão dele por autoridades estrangeiras.
Outra possibilidade é um pedido formal de extradição, já que Brasil e Estados Unidos mantêm um acordo para entrega de condenados.
