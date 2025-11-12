Inscrições para cursos profissionalizantes remotos em todo estado encerram nesta quinta-feira, 13

Publicada em 12/11/2025 às 11h28
A corrida contra o tempo imposta pela velocidade da vida moderna leva muita gente a priorizar o ensino online na hora de se capacitar profissionalmente. Para acompanhar esse ritmo, o Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) está com inscrições abertas até esta quinta-feira (13), para cursos remotos em todos os 52 municípios rondonienses. Os candidatos podem se inscrever no link disponibilizado no site da Instituição.
O aprendizado no sistema virtual é facilitado pela praticidade e eficácia da tecnologia utilizada nesse formato. Quem participar de todas as atividades recebe o certificado, o que contribui para que jovens em início de carreira e trabalhadores já na ativa atualizem seus currículos conforme as novas demandas emergentes em diversos setores. A escolaridade mínima para se inscrever é o ensino fundamental incompleto.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a expansão do ensino profissionalizante no estado contribui para que o cidadão rondoniense tenha novas oportunidades de se preparar e conquistar uma vaga de emprego ou abrir o próprio negócio. “Com profissionais qualificados, as empresas têm mais oportunidades de crescimento e expectativas positivas para o alcance de suas metas, o que também contribui para os avanços na economia local”, salientou.
EMPREGABILIDADE
No primeiro semestre de 2024, Luciely Amorim do Nascimento, de 18 anos, participou dos cursos remotos de Assistente de Recursos Humanos e Auxiliar Administrativo. A universitária, que está no 2º período de Ciências Contábeis, atualiza o currículo para acelerar a sua inserção no mercado de trabalho. “Estou fazendo atualmente os cursos presenciais de Língua Brasileira de Sinais (Libras) e de Oratória”, declarou a moradora do Bairro Socialista, na Capital.
Segundo a presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, muitos alunos frequentam diferentes cursos para ter mais chances de construir uma carreira de sucesso. “Quanto mais conhecimento, mais capacidade o profissional tem para potencializar a empregabilidade, porque aumenta suas competências técnicas”, avaliou.
CURSOS OFERTADOS
Rede de Computadores
Desenvolvimento Web
Estatística Aplicada
Gerenciamento de Rotinas Administrativas
Desenvolvimento Humano e Organizacional
Excel do Básico ao Avançado
Segurança do Sistema de Informação
Informática Aplicada
