Inscrições para cursos na Escola Móvel de Frigorífico e Piscicultura estão abertas até o dia 18

Com uma das maiores produções bovinas e de peixes de cultivo no Brasil, o estado de Rondônia vem aumentando as oportunidades para quem quer atuar profissionalmente nos nichos de mercado que exploram tais produtos. Diante dessa demanda, o Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) está com inscrições abertas até o dia 18 de novembro para cursos na Escola Móvel de Frigorífico e Piscicultura, em Nova Mamoré. Para se inscrever, o candidato pode acessar o link disponibilizado no site da instituição.
Quem se capacita nesses cursos fica habilitado, entre outras competências, para executar e supervisionar o processamento e conservação da matéria – prima e produto. O aluno aprende ainda, a aplicar soluções tecnológicas para aumentar a produtividade e desenvolvem produtos e processos que permitem a sua inserção no mercado de trabalho.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, um dos objetivos da democratização do ensino profissionalizante em Rondônia é justamente preparar o cidadão rondoniense para aproveitar as oportunidades que a economia local pode gerar devido as suas potencialidades do estado. “Precisamos capacitar nossa população para que ocupe os empregos ou empreenda no ritmo dos avanços que estamos tendo em várias setores”, salientou.
ÁREA TECNOLÓGICA
É justamente para aproveitar esse cenário otimista no que tange ao surgimento de novos postos de trabalho, que Rosane Alves Guimarães, de 56 anos, atualiza o currículo. A moradora do bairro Agenor de Carvalho concluiu o Curso Técnico em Segurança do Trabalho no segundo semestre de 2024 e voltou ao banco escolar neste ano para buscar conhecimento na área tecnológica. “Fiz recentemente o Curso de Excel do Básico ao Avançado e atualmente estou cursando Informática Básica para ficar sempre atualizada”, justifica a estudante.
A presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, destaca que a descentralização da educação profissional é uma das estratégias do governo de Rondônia para levar qualificação de mão de obra a todas as regiões do estado. “As unidades flexíveis itinerantes é um grande diferencial no processo ensino aprendizagem, porque oportuniza ao estudante condições de se capacitar próximo da sua comunidade, inclusive a Escola Móvel de Frigorífico e Piscicultura se constituiu no espaço ideal para quem busca se capacitar nessas áreas”, ressaltou.
CURSOS OFERTADOS
Produto de Embutidos – Charcutaria
Operador de Processamento de Pescado – Desossa de Peixe
