Incêndio atinge pelo menos 170 edifícios na cidade de Oita no Japão

Um incêndio de grandes proporções devastou parte de uma área residencial em Oita, no sul do Japão, destruindo dezenas de imóveis, deixando uma pessoa desaparecida e forçando a retirada de 175 moradores enquanto bombeiros seguem em ação para conter as chamas que avançam pela floresta próxima
Um grande incêndio atingiu uma área residencial na cidade de Oita, no sul do Japão, deixando uma pessoa desaparecida e forçando a retirada de 175 moradores, segundo autoridades locais.
De acordo com a emissora NHK, equipes de bombeiros continuam trabalhando para controlar o fogo, que também avançou para uma área de floresta próxima.
Imagens registradas na noite de terça-feira mostram chamas intensas consumindo casas enquanto moradores eram levados para um centro de evacuação.
O incêndio começou ainda na noite de terça e levou à retirada de famílias de 115 residências. Ao todo, pelo menos 170 prédios foram atingidos.
O governo regional informou que o governador pediu apoio das Forças de Autodefesa do Japão para reforçar o combate ao fogo.
Cerca de 300 casas permanecem sem energia elétrica e uma pessoa segue desaparecida.
