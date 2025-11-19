Inauguração do novo prédio da Emater-RO acontece nesta quinta-feira, 20, em Rolim de Moura

Publicada em 19/11/2025 às 14h21
O governo de Rondônia entrega nesta quinta-feira (20), o novo prédio da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural de Rondônia (Emater-RO), no município de Rolim de Moura. A inauguração das novas instalações dos escritórios local e regional do serviço de assistência técnica aos produtores rurais da Zona da Mata reforça o compromisso da gestão estadual com o fortalecimento do setor produtivo rural rondoniense.
Os técnicos e produtores agora poderão desfrutar do conforto de uma instalação moderna construída em local estratégico, na Avenida São Luis, no centro da cidade, facilitando o acesso dos produtores e garantindo melhores condições de trabalho aos extensionistas para o atendimento cada vez mais eficiente aos agricultores e pecuaristas da região.
O novo prédio foi construído em um terreno de 1.677 metros quadrados e possui uma área construída de 290 metros quadrados e conta com amplo estacionamento para melhor atender os produtores rurais. A obra teve inicio em julho de 2023 e contou com um investimento total no valor de R$ 3.058.304,53 milhões.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o novo prédio valoriza o setor produtivo rural sustentável, reforça as politicas publicas voltadas para o campo e contribui diretamente para o crescimento econômico do estado e a melhoria da qualidade de vida no meio rural.
REFERÊNCIA REGIONAL
A obra ainda apresenta maior relevância por está na região da Zona da Mata, que se destaca no estado como referência para culturas como café e pecuária leiteira, e nos últimos anos revelou diversos produtores de cafés especiais, inclusive ganhadores de prêmios estaduais e nacionais de qualidade de café.
A nova unidade de atendimento ao agricultor de Rolim de Moura será uma referência regional para ações de desenvolvimento rural, realização de capacitações e também de atendimento personalizado a produtores rurais.
