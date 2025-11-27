Publicada em 27/11/2025 às 09h30
A Império Gourmet informou que realizará neste sábado, dia 29, a inauguração do buffet com churrasco. A casa divulgou que haverá chopp em dobro e que o buffet com churrasco será oferecido com 25% de desconto. O anúncio também destaca um rodízio de peixes.
Segundo a divulgação, estarão disponíveis peixes regionais, como Dourado, Pirarucu, Tambaqui e Pintado, servidos assados, grelhados ou na moqueca. A oferta inclui ainda cortes de carne, entre eles picanha e carne de sol. O estabelecimento descreve o serviço como um churrasco completo.
A Império Gourmet informou que o atendimento para almoço funcionará das 11h às 15h. As reservas podem ser feitas pelo número (69) 99320-7170. O endereço divulgado é Av. Amazonas, 2614, bairro Nova Porto Velho, no espaço onde funcionava a Panificadora Nordeste.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!