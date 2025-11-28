III Audiência Pública do IPAM termina com boas notícias sobre a saúde financeira do Instituto

Publicada em 28/11/2025 às 11h40
A III Audiência Pública do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Porto Velho (IPAM) encerrou na tarde de quinta-feira (27), com uma boa notícia para os trabalhadores em relação à saúde financeira da autarquia, mas também com uma preocupação.
“Atualmente, o IPAM demonstra equilíbrio financeiro. Contudo, desde a sua criação, ou seja, muito antes da atual gestão, o Instituto apresenta déficit atuarial. Portanto, não possuímos equilíbrio atuarial, embora o equilíbrio financeiro esteja garantido”, afirmou a presidente do Instituto, Claudineia Araújo.
Ela explicou que o equilíbrio financeiro significa que a receita proveniente das contribuições dos servidores ativos é suficiente para cobrir as despesas do instituto. Já o déficit atuarial, por outro lado, refere-se à projeção para arcar com os compromissos em um futuro distante, mas que a gestão do prefeito Léo Moraes já está trabalhando nesse sentido.
“Nosso objetivo é restabelecer o equilíbrio do Instituto. Para isso, implementamos um planejamento estratégico, que inclui reformas, educação previdenciária e aprofundamento do conhecimento sobre a legislação”, acrescentou Claudineia.
Na área da saúde (assistência), um dos temas abordados foi o adoecimento profissional, que representa uma preocupação a mais para os gestores, pelo impacto direto que causa na previdência, ou seja, na aposentadoria dos trabalhadores.
“A análise atuarial é fundamental para esse planejamento de longo prazo, permitindo uma gestão financeira eficiente e sustentável”, completou.
CAIXA
O coordenador de previdência do IPAM, Orisvaldo Sales (Taba), disse que atualmente o Instituto possui um caixa de R$ 1,2 bilhão.
Somente neste ano, com as ações implementadas na administração Léo Moraes, os recursos foram ampliados em R$ 113 milhões, sendo que ainda falta computar o apurado nos meses de novembro e dezembro.
“Nosso papel enquanto IPAM é fazer esse planejamento e manter o equilíbrio financeiro atuarial para que a arrecadação seja o suficiente para manter as nossas aposentadorias e pensões. Uma das estratégias é investir os recursos no mercado financeiro”, explicou.
A equipe técnica do IPAM ainda falou sobre os trâmites necessários para a aposentadoria dos servidores, respondeu perguntas, sanou dúvidas e recebeu sugestões para a melhoria dos serviços.
“Aqueles que estiverem em dúvida e queiram nos procurar, nós estamos lá abertos para atender. Não precisa agendar. Quem quiser saber sobre aposentadoria ou fazer uma simulação, nós estamos lá à disposição, comentou Orisvaldo.
TEMA
O tema central da audiência foi a previdência, com o objetivo de informar aos servidores diversos aspectos relacionados aos seus direitos e ao andamento das ações administrativas do Instituto.
Eles trataram sobre as regras de aposentadoria, compensação previdenciária, equilíbrio financeiro e atuarial do Instituto, os investimentos realizados e a saúde dos servidores, com ênfase na saúde mental, entre outros assuntos de interesse da categoria.
“Este evento também reforça o compromisso com a transparência, valorizada pela gestão do Prefeito Léo Moraes. Acreditamos que a transparência na gestão do Instituto de Previdência é essencial. Por isso, apresentamos detalhadamente as receitas, despesas e a utilização dos recursos dos servidores”, concluiu Claudineia..
