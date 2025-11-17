Homem se finge de piloto e engana companhia aérea por três anos

Publicada em 17/11/2025 às 10h07
Espanhol é investigado por atuar como comandante na companhia lituana Avion Express sem ter habilitação para o cargo. Ele apresentou documentos falsos e pilotou voos comerciais por três anos. A fraude envolve múltiplos países e é apurada por autoridades de aviação europeias
Um cidadão espanhol está sendo investigado por ter trabalhado como piloto comandante durante três anos na companhia aérea Avion Express, sediada na Lituânia, utilizando supostamente documentos falsos. O caso foi revelado pelo jornal italiano Corriere della Sera e gerou preocupação entre autoridades de aviação europeias.
De acordo com a publicação, o homem se apresentou à empresa como comandante experiente, com mais de 10 mil horas de voo e uma carreira de duas décadas. No entanto, ele possuía apenas a licença de primeiro-oficial, habilitação que permite atuar como copiloto, mas não como piloto responsável pela aeronave.
Fontes próximas à investigação informaram que ele estava autorizado a operar apenas aeronaves do modelo Airbus A320, voltadas para voos curtos e médios, e que sua experiência anterior se limitava à função de copiloto na companhia Garuda Indonesia, principal empresa aérea da Indonésia.
Durante o período em que trabalhou na Avion Express, o espanhol teria comandado voos não só da própria empresa, mas também de outras companhias europeias, já que a Avion Express opera no sistema ACMI, modelo no qual as aeronaves e tripulações são alugadas para companhias parceiras.
A suposta fraude veio à tona quando a empresa recebeu informações não verificadas sobre a experiência do funcionário. Pouco depois, ele pediu demissão, e uma investigação interna foi aberta. Em nota enviada ao Corriere della Sera, a Avion Express confirmou que o homem havia trabalhado na companhia, mas afirmou que ainda não existem provas conclusivas de falsificação.
A companhia informou que a investigação está em andamento e envolve autoridades de vários países, com o objetivo de verificar todos os detalhes sobre a experiência profissional do piloto. A Avion Express também afirmou que colaborará integralmente com as autoridades caso seja comprovada qualquer fraude.
Especialistas em aviação ouvidos pelo jornal destacaram a gravidade do caso, explicando que o comandante de uma aeronave é o responsável final pela segurança de todos a bordo, com autoridade para tomar decisões críticas, gerenciar emergências e garantir o cumprimento de todos os protocolos de voo.
A Avion Express realiza operações em diversos países europeus, incluindo Portugal, com voos para Lisboa, Porto e Faro, mas a maior parte de suas atividades ocorre por meio de parcerias com outras companhias aéreas. O caso segue sob investigação internacional.
