Homem passa mal e cai ao lado de Trump durante evento na Casa Branca

Publicada em 06/11/2025 às 15h56
Um homem passou mal e caiu ao lado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante um evento na Casa Branca nesta quinta-feira (6). O episódio foi registrado por jornalistas que acompanhavam a cerimônia. Assista acima.
Durante o evento, Trump anunciou um acordo para reduzir os preços das chamadas canetas emagrecedoras. Os medicamentos envolvidos são o Zepbound e o Wegovy, fabricados, respectivamente, pela Ely Lilly e Novo Nordisk.
O nome do homem que passou não foi divulgado, mas ele fazia parte da equipe de uma das empresas farmacêuticas, segundo a imprensa americana. Após o mal-estar, ele foi socorrido por uma equipe médica da Casa Branca.
A coletiva para anunciar o acordo sobre os medicamentos foi interrompida. Trump se levantou ao perceber que o homem tinha passado mal.
O evento foi retomado momentos depois. A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que o homem está bem, mas não divulgou outros detalhes sobre o ocorrido.
