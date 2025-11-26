Homem diz ter sido abusado em voo da TAP:
Por NOTÍCIAS AO MINUTO
Publicada em 26/11/2025 às 15h45
Marcelo Barros, de 35 anos, afirma ter sido vítima de abuso sexual durante um voo da TAP que partiu de Viena, na Áustria, com destino a Lisboa, no dia 14 de novembro. O brasileiro, que tem cidadania portuguesa, também acusa a companhia aérea de tentar “encobrir o caso”.

A denúncia veio a público depois de Marcelo procurar a RTP Açores, emissora pública portuguesa com atuação no arquipélago dos Açores, onde ele desembarcaria para encontrar a esposa e a filha. Em um vídeo publicado no YouTube, ele relata que decidiu “descansar um pouco” durante o voo e acordou sendo tocado de forma indevida.

“Quando eu acordei, despertei com uma mulher me pegando”, afirmou, dizendo que os toques ocorreram em suas partes íntimas.

Ele também afirma que a passageira responsável pelo abuso estaria “drogada e bêbada”, e que ocupava a poltrona da fila de emergência, o que aumentou seu temor: “O que é que acontece se aquela mulher tem um ataque e eu não a agarro? Ela podia puxar a porta de emergência. Ninguém sabe o que pode acontecer”.

Marcelo diz ter avisado a tripulação, mas que seus pedidos foram ignorados. Nas redes sociais, afirmou que encontrou “dois comissários a bordo dormindo”. Segundo ele, mesmo com testemunhas entre os passageiros, nada foi feito pela equipe de cabine.

“Apesar de comunicar o fato ocorrido e ter sido testemunhado por outros passageiros e comunicado para a tripulação, exigindo a presença da Polícia Judiciária ainda com o voo em fase de descida, nada foi feito”, escreveu, classificando a conduta da TAP como “omissão dolosa e inconsequente”.

O brasileiro também critica a ausência de autoridades no desembarque: “Tem que ter um oficial de justiça ali no momento para poder fazer o auto de flagrante. Eu saí do voo como se no voo não tivesse acontecido nada”.

Após o pouso, Marcelo gravou vídeos no aeroporto denunciando o caso publicamente. Em um deles, ele aparece exaltado e grita: “Pode chamar a polícia. Aliás, depressa chame a polícia. O mais rápido possível”.

Segundo a emissora RTP Açores, a Polícia Judiciária abriu uma investigação sobre o caso. O Notícias ao Minuto já entrou em contato com a corporação e aguarda retorno.

O portal também solicitou uma posição oficial da TAP sobre o ocorrido e, até o momento, ainda não recebeu resposta.

Marcelo Barros, conhecido como Manotokio, tem quase meio milhão de seguidores no YouTube. Ele afirma ser autista e relata sofrer sequelas físicas e psicológicas após ter passado 35 dias em coma, em 2013, por causa de leptospirose.

