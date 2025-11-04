Governo Trump planeja operação terrestre no México contra cartéis, diz site;

Publicada em 04/11/2025 às 15h39
O governo Trump está planejando operações militares terrestres no México contra cartéis de drogas, revelou o site americano "NBC News" nesta terça-feira (4). A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, negou a possibilidade de uma eventual ação unilateral em seu território e disse ser contra interferência dos EUA em seus assuntos internos.
Segundo fontes do governo americano ouvidas pela "NBC", a missão contra os cartéis mexicanos incluiria o envio de tropas e de oficiais de inteligência ao país vizinho, e agentes da CIA também estariam envolvidos nas operações. O plano incluiria ataques com drones a "laboratórios de drogas, membros e líderes de cartéis", ainda segundo a reportagem.
➡️ Contexto: o governo Trump emprega atualmente uma investida militar contra cartéis de drogas latino-americanos, com os quais a Casa Branca disse estar em guerra. Isso causou uma escalada de tensões com alguns países. O maior alvo até o momento é a Venezuela, em que ataques contra barcos e uma ampla concentração de veículos de guerra na região do Caribe ameaçam o regime Maduro, segundo especialistas. Trump chamou o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, de "traficante de drogas" e o sancionou economicamente.
Uma eventual operação militar dos EUA no México, caso autorizada pelo governo Trump, não é iminente e ainda se encontra em estágio de planejamento e início de treinamento das tropas, segundo a "NBC". As quatro fontes ouvidas pela reportagem disseram também que a investida não teria como objetivo mudança de regime, diferentemente do caso da Venezuela.
Mesmo assim, Sheinbaum afirmou nesta terça-feira que uma ação militar unilateral dos Estados Unidos em território mexicano “não vai acontecer”. A líder mexicana defendeu a soberania do país para lidar com seus problemas e anunciou um plano de segurança para o estado de Michoacán, dominado por cartéis de drogas designados pelos EUA como organizações terroristas. (Leia mais abaixo)
“Isso não vai acontecer. Não temos nenhum relatório indicando que isso vá acontecer. E, além disso, não concordamos com isso”, disse Sheinbaum em coletiva de imprensa ao ser questionada sobre a reportagem da "NBC".
Sheinbaum tem rejeitado repetidamente qualquer ação militar unilateral dos EUA dentro do México, incluindo as ofertas do presidente norte-americano Donald Trump de enviar tropas americanas para ajudar no combate aos cartéis.
O governo Trump não se pronunciou, até a última atualização desta reportagem, de forma oficial sobre os planos para operações no México revelados pela "NBC".
