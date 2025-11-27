Governo Trump anuncia que irá revisar todos os pedidos de asilo aprovados na era Biden

Publicada em 27/11/2025 às 15h08
O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira (27) que está revisando todos os pedidos de asilo aprovados sob a presidência de Joe Biden.
A decisão foi comunicada pelo governo de Donald Trump um dia após a suspensão das solicitações de imigração do Afeganistão por conta de um ataque a dois militares da Guarda Nacional em Washington.
"Com efeito imediato, o processamento de todos os pedidos de imigração relacionados a cidadãos afegãos está suspenso por tempo indeterminado, aguardando uma revisão mais aprofundada dos protocolos de segurança e verificação. O governo Trump também está revisando todos os pedidos de asilo aprovados durante o governo Biden, que não realizou uma triagem rigorosa desses solicitantes", afirma a porta-voz do departamento, Tricia Mclaughlin, em comunicado.
A decisão é mais uma ofensiva do atual governo americano contra os imigrantes no país. Várias operações estão sendo feitas constantemente em vários pontos do território americano para detenção de estrangeiros ilegais.
A mãe do sobrinho da secretária de imprensa do governo Trump, Karoline Leavitt, por exemplo, foi detida por agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) em Boston e está sob custódia desde o começo do mês.
