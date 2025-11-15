Governo transforma conexão entre municípios com substituição de pontes de madeira por estruturas de concreto de aço

Publicada em 15/11/2025 às 10h20
Ao longo de 2019 a 2025, o governo de Rondônia, com investimentos que ultrapassam R$ 77,9 milhões, veem substituindo por estruturas de concreto e aço as pontes de madeira, suscetíveis ao desgaste com o tempo, o que também envolveu a travessia por balsas, garantindo assim, uma infraestrutura mais segura, confortável e moderna. Dessa forma, o estado está repleto de novas obras em todas as sete regiões, melhorando o acesso entre os municípios, a trafegabilidade nas rodovias e o escoamento da produção com maior fluidez.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a troca de pontes de madeira e o uso de balsas por estruturas mais reforçadas significa oferecer uma melhor logística e segurança à população. “Com pontes modernas, a população passa a ter mais segurança na trafegabilidade e uma melhor logística para transportar a produção; é um investimento com resultados duradouros nos municípios’’, salientou.
O diretor-geral do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), Éder Fernandes, explicou que a intensificação dos investimentos em pontes modernas desde 2019 trouxe para Rondônia 20 novas estruturas de concreto em locais estratégicos do estado. “São obras com o mais alto padrão de qualidade em diversos municípios que tornam a trafegabilidade mais segura e as cidades mais atrativas e desenvolvidas.”
Governo intensifica construção de pontes modernas
ALTO PARAISO
No Vale do Jamari, entre as obras executadas, destaca-se a ponte sobre o rio Jamari, na RO-459, em Alto Paraíso, que liga o município à BR-364. A estrutura possui 130 metros de comprimento e 8,80 metros de largura e permite fluxo em mão dupla. Para a nova ponte foram necessárias 16 vigas, cada uma com 32 metros de comprimento, pesando 45 toneladas, uma obra complexa e com custo superior a R$ 10,3 milhões.
A obra do governo de Rondônia, entregue em janeiro de 2024, colocou fim aos transtornos de trafegabilidade. A ponte que havia no local, de apenas uma mão e com 108 metros de extensão, foi comprometida com a cheia do Rio Jamari, e a população desde então dependia de balsa para a travessia com custo e espera, o que atrasava viagens e escoamento de produção agrícola. A nova ponte representa uma nova etapa de desenvolvimento para a região.
JI-PARANÁ
Outra conquista é a ponte sobre o Rio Urupá, na RO-135, em Ji-Paraná, na Região Central, conectando ao distrito de Nova Londrina, que foi entregue pelo governo de Rondônia, em novembro de 2020. A obra estava inacabada no estado, pois o projeto inicial concluído em 2017 não contemplava as cabeceiras. Ao todo, o investimento foi de mais de R$ 6,3 milhões, sendo cerca de R$ 900 mil destinados à construção das cabeceiras.
Ponte sobre o Rio Jamari, em Alto Paraíso, substitui a balsa na região
Com 150 metros de extensão, 11 metros de largura, pista dupla e iluminação, a nova ponte substituiu a antiga, que era de mão única e há anos era apontada como causadora de congestionamentos nos dois sentidos e até mesmo acidentes. A antiga ponte foi transformada em uma ciclovia, com espaço também para pedestres.
ESPIGÃO DO OESTE
Na Região do Café, a infraestrutura também foi beneficiada. A ponte sobre o Rio Ribeirão Grande, na RO-387, conhecida como Estrada do Pacarana, em Espigão do Oeste, que liga o município ao distrito Boa Vista do Pacarana, de mão dupla e com 50 metros de extensão, é outro avanço e foi construída com o investimento de R$ 7,5 milhões do governo de Rondônia. A obra substitui uma antiga ponte de madeira.
NOVA MAMORÉ
Com 150 metros de extensão e pista dupla, nova ponte sobre o Rio Urupá melhora trânsito
Na Região Madeira-Mamoré, destaca-se a obra da ponte mista de concreto e aço sobre o Rio Azul, na Linha 29-B, no distrito de Nova Dimensão, município de Nova Mamoré, uma das mais importantes estradas da região. A nova ponte tem uma extensão de 30 metros e 6 metros de largura, e proporciona mais segurança na travessia e uma melhor logística para escoamento da produção.
SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ
Na Região do Vale do Guaporé, em São Miguel do Guaporé, foi construída ponte de concreto na Linha 78 Sul, sobre o Rio São Joaquim. A obra, licitada e fiscalizada pelo corpo de engenharia do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes, com investimento do governo e município, substituiu uma antiga de madeira que vinha apresentando problemas devido ao intenso desgaste. Com uma extensão de 30 metros e 9 metros de largura, a ponte melhora o tráfego para a população e ajuda no escoamento da produção agropecuária na região.
Ponte na linha 78 Sul, sobre o Rio São Joaquim, em São Miguel do Guaporé
ALTO ALEGRE DOS PARECIS
Na Zona da Mata, em Alto Alegre dos Parecis, a ponte sobre o Rio Colorado, na RO-490 (linha P-40), no quilômetro 20, sentido ao distrito de Flor da Serra, uma das rotas para chegar ao Porto Rolim do Guaporé, trouxe mais segurança e bem-estar para quem transita pela região, facilitando o turismo, escoamento da produção e conexão dos moradores. A estrutura tem 30 metros de extensão por 5,50 metros de largura.
CORUMBIARA
No Cone Sul, entre as pontes de concreto construídas, destacam-se as pontes sobre o Rio Omerê e Rio Cabreúva, na RO-370, conhecida como Rodovia do Boi, no município de Corumbiara. Elas fazem parte de um conjunto de obras realizadas na rodovia, um dos mais significativos investimentos do governo de Rondônia nos últimos anos em infraestrutura.
Ponte de concreto e aço sobre o Rio Cabreúva na RO-370, em Corumbiara
A rodovia, que era por décadas sinônimo de sofrimento para quem transitava pelo local, ganhou, além das duas pontes, serviços de limpeza, drenagem, terraplanagem, construção de galerias, passagens de fauna e, em alguns trechos, terceiras faixas e sinalização horizontal e vertical, e a pavimentação de cerca de 84 quilômetros em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), um asfalto de alta resistência, com 10 centímetros de espessura.
TRANSFORMAÇÃO
Rondônia está fortalecendo a malha viária com os mais altos padrões de engenharia, capaz de atender às demandas atuais e futuras do desenvolvimento econômico e social do estado.
Confira a lista pontes de concreto construídas de 2019 a 2025:
Obras com execução direta pelo DER-RO
|ANO
|MUNICÍPIO
|RODOVIA
|RIO
|VALOR DE ENTREGA
|2019
|Ji-Paraná
|RO-135
|Rio Urupá
|R$ 6.372.610,22
|2020
|Pimenta Bueno
|LINHA 45
|Rio Barão de Melgaço
|R$ 2.740.895,78
|2021
|Campo Novo de Rondônia
|RO-420
|Rio Jacy Paraná
|R$ 4.242.600,20
|2021
|Ariquemes
|BR-421
|Rio Jamari
|R$ 4.996.270,72
|2021
|Alto Paraíso
|RO-459
|Rio Jamari
|R$ 10.386.687,88
|2021
|Alto Alegre dos Parecis
|RO-490
|Rio Colorado
|R$ 1.818.305,81
|2021
|Campo Novo de Rondônia
|Linha Eletronica
|Rio Jaci-Paraná
|R$ 4.242.600,20
|2021
|Chupinguaia
|RO-391
|Rio Canário
|R$ 2.994.408,06
|2021
|Espigão d’Oeste
|RO -387
|Rio Ribeirão Grande
|R$ 7.571.590,62
|2021
|Governador Jorge Teixeira
|RO -463
|Rio Ubirajara
|R$ 1.723.595,46
|2021
|Parecis
|RO-495
|Rio Ararinha
|R$ 2.792.605,31
|2022
|Ariquemes
|RO-257
|Rio Anta
|R$ 1.862.625,71
|2022
|Ariquemes
|RO-257
|Rio Azul
|R$ 2.007.953,26
|2022
|Ariquemes
|RO-257
|Rio Vermelho
|R$ 2.474.875,71
|2022
|Ariquemes
|RO-257
|Rio da Onça
|R$ 1.893.759,16
|2022
|Machadinho d’Oeste
|RO-133
|Rio Belém
|R$ 6.043.681,88
|2022
|São Miguel do Guaporé
|Linha 78 sul
|Rio São Joaquim
|R$ 3.392.125,09
|2023
|Corumbiara
|RO-370
|Rio Cabreúva
|R$ 2.011.112,80
|2023
|Corumbiara
|RO-370
|Rio Omerê
|R$ 3.756.748,56
|2025
|Chupinguaia
|RO-495
|Rio Pimenta
|EM EXECUÇÃO
(Valor estimado
R$ 11.2 milhões)
- Obras realizadas por meio de convênio
|REGIÃO
|DESCRIÇÃO DO LOCAL
|VALOR DE ENTREGA
|2021 – Madeira Mamoré
|Ponte de concreto sobre o rio Azul
|R$ 1.235.000,00
|2022 – Região Central
|Ponte mista na Linha 78 , sobre o Rio São Joaquim
|R$ 3.394.737,83
Comentários
Seja o primeiro a comentar!