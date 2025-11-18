Governo reforça ações com entrega de mais 72 kits enxoval para gestantes, entre elas 29 indígenas  

Publicada em 18/11/2025 às 10h42
O governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), iniciou nesta terça-feira (18), mais um atendimento do programa Mamãe Cheguei para gestantes na região do Rio Guaporé, desta vez a 29 indígenas grávidas, que não conseguiram se deslocar de suas aldeias para receber o kit na cidade.
A primeira comunidade indígena visitada foi a Sotério, onde além da entrega do kit contendo 20 itens necessários ao recém-nascido, incluindo o berço portátil, foi feita uma roda de conversa com troca de informações e experiências sobre cuidados com o bebê e divulgação de outros programas da Seas para que mais pessoas sejam alcançadas pelas ações governamentais focadas na melhoria da qualidade de vida. Na segunda-feira (17), a entrega de 43 kits enxoval foi feita para gestantes em Guajará-Mirim.
O evento destinado às gestantes em situação vulnerável, cadastradas nos Centros de Referência de Assistência Social (Seas), tem como objetivo fortalecer o vínculo entre as gestantes beneficiárias e o estado, criando um espaço de acolhimento, escuta ativa e promoção de informações fundamentais sobre a maternidade e o desenvolvimento da Primeira Infância.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o desenvolvimento pleno do estado só ocorre quando toda população é atendida em suas necessidades básicas, e é com esse objetivo que os programas socioassistenciais são criados e expandidos.
Dando sequência às entregas dos kits enxoval, a equipe da regional da Seas estará nesta quarta-feira (19), nas comunidades São João e Mangueira; na quinta-feira (20), em Sagarana, Ricardo Franco e Baía das Onças. Na sexta-feira (21), haverá pausa para troca de barco e no sábado (22), o trabalho seguirá na Poção, Capoeirinha e Tanajura; encerrando no domingo (23), em Graças a Deus, Santo André e Rio Negro Ocaia.
VENCER E CATADORES
Além das gestantes, a Seas trabalha com outras vertentes para públicos diversos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) com vistas a transformar vidas com ações focadas no desenvolvimento e na garantia de oportunidades. Em cerimônia no dia 11 de novembro, também em Guajará-Mirim, a secretária da Seas, Luana Rocha, entregou 19 kits aos concluintes do curso de Eletricista de Instalações Prediais do programa Vencer, cujo investimento do governo estadual foi de R$ 16.511.
Todos os participantes do programa, além do kit contendo todo material necessário para começar a trabalhar, recebem o material didático e auxílio financeiro mensal de R$ 200, durante um ano. Fazem parte dos critérios para inscrição: estar inscrito no CadÚnico, ter idade a partir dos 16 anos e residir em Rondônia.
Na mesma semana, no dia 12, em Ouro Preto do Oeste, foram entregues outros 21 kits profissionais aos concluintes dos cursos de Manicure e Pedicure e Montador de Móveis, com investimento de R$ 24.070,76 na aquisição dos equipamentos.
Ainda em Ouro Preto do Oeste, na quinta-feira (13), a secretária da Seas, entregou kits de equipamentos de proteção individual (EPIs) para seis catadores de materiais recicláveis, como parte do projeto Rondônia Recicla, que está contemplando profissionais que atuam na coleta em todos os municípios rondonienses. O projeto do governo estadual tem como objetivo promover a inclusão social, garantir a segurança no trabalho e aumentar a produtividade desses trabalhadores.
