Governo do Brasil apresenta, em Belém (PA), ações para fortalecer a área de saúde para a Amazônia Legal

Na contagem regressiva para o início da Cúpula do Clima (também chamada de Cúpula dos Líderes), nos dias 6 e 7 de novembro, a agenda pré-COP segue em ritmo intenso na capital paraense. Na última sexta-feira (31/10), o Governo do Brasil realizou o evento Amazônia que Cuida, Ensina e Transforma: Potência da Força de Trabalho e da Educação em Saúde, que integra a programação preparatória para a COP30.
A iniciativa reuniu, além de representantes da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), gestores, trabalhadores e representantes de instituições de ensino e saúde da Amazônia Legal. O objetivo é fortalecer estratégias de formação, provimento e valorização dos profissionais de saúde na região, além de promover o diálogo interfederativo.
R$ 200 MILHÕES – Durante o encontro, o secretário da SGTES, Felipe Proenço, apresentou diversas ações do Ministério da Saúde voltadas ao fortalecimento do SUS na Amazônia Legal, com investimento de R$ 200 milhões. Entre as medidas estão o Mais Médicos Especialistas, que prevê 102 novos profissionais até o fim do ano; o Afirma-SUS, com 31 projetos de inclusão e diversidade na formação em saúde; e a expansão das Residências Médicas e Multiprofissionais, com 2.481 bolsas ativas e 148 novos programas selecionados.
AMAZÔNIA LEGAL – Segundo Proenço, o olhar estratégico para a Amazônia fortalece a capacidade formadora dos serviços, incentiva novas residências e contribui para fixar especialistas em territórios historicamente desassistidos. “As ações do Ministério da Saúde têm a Amazônia Legal como território formador, inovador e estratégico para o futuro do SUS, promovendo equidade, sustentabilidade e valorização da força de trabalho em saúde na região”, afirmou.
ESCUTA ATIVA – Secretário adjunto da SGTES, Jerzey Timóteo destacou que o evento regional permite uma “escuta ativa das realidades locais — indígenas, ribeirinhas e tradicionais —, contribuindo para a formação de profissionais da saúde de forma contextualizada e respeitosa com os saberes da região”. Ele destacou que o provimento de profissionais da saúde para a Amazônia Legal amplia o acesso da população a cuidados de média e alta complexidade, além de reduzir a necessidade de longos deslocamentos para capitais.
EIXOS – O evento foi organizado em quatro eixos:
Provimento profissional e fortalecimento da Atenção Primária e Especializada — estratégias de interiorização e fixação de profissionais, além da ampliação de especialistas por meio de programas como Agora Tem Especialistas e Mais Médicos;
Formação em saúde e especialização profissional — expansão da formação técnica e das residências, integração ensino–serviço e valorização de práticas locais;
“Fazer saúde na Amazônia Legal: desafios e singularidades do trabalho” — condições de trabalho, deslocamento, infraestrutura, apoio às equipes, valorização dos profissionais e implementação do piso da enfermagem;
“Saúde, educação e saberes tradicionais” — interlocução entre medicina ocidental e práticas ancestrais.
