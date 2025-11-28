Governo de Rondônia realiza transporte de mais de 200 estudantes dos distritos de Porto Velho para participação no Enem

Publicada em 28/11/2025 às 11h55
Uma ampla operação logística foi realizada pelo governo de Rondônia, nos dias 9 e 16 de novembro, garantindo que 234 estudantes de regiões rurais e ribeirinhas tivessem acesso aos locais de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. A ação, executada pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc), por meio da Superintendência Regional de Educação de Porto Velho, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Porto Velho (Semed), utilizou 5 ônibus e 6 embarcações, atendendo alunos dos distritos de Jaci-Paraná, Nova Mutum, Triunfo, União Bandeirantes e de toda a região do Baixo Madeira.
O transporte terrestre garantiu o deslocamento de alunos das regiões rurais de Porto Velho, incluindo 65 estudantes do distrito de Jaci-Paraná; 13 de Nova Mutum; 34 de Triunfo; 21 de União Bandeirantes; e 62 do Baixo Madeira. A operação assegurou que todos pudessem chegar aos locais de prova com segurança e dentro do horário previsto, reforçando o compromisso com o acesso à educação.
Já pelo transporte fluvial, foram atendidos 74 estudantes do Baixo Madeira, distribuídos entre diferentes escolas da região. A ação contemplou 5 alunos da Escola Raimundo Nonato; 20 da Escola Juracy Lima Tavares; 10 da Escola Francisco Desmorest Passos; e 39 da Escola General Osório, demonstrando o esforço logístico para alcançar comunidades ribeirinhas e garantir a participação no exame.
A secretária de Estado da Educação, Albaniza Oliveira, destacou o esforço coletivo. “A logística montada demonstra a força da educação rondoniense quando há união e planejamento. Atender estudantes de áreas ribeirinhas e rurais exige sensibilidade e organização, e ficamos muito satisfeitos em garantir que todos pudessem realizar o Enem com segurança e tranquilidade. Esse esforço conjunto reforça nossa missão de apoiar cada aluno.”
A superintendente de Porto Velho, Izis Cúbia, enfatizou a importância da operação. “A participação dos estudantes no Enem é fundamental para ampliar oportunidades de acesso ao ensino superior e o protagonismo acadêmico. A Superintendência Regional de Educação reforça o compromisso em apoiar as unidades escolares, garantindo orientações, suporte técnico e organização das ações preparatórias. Juntos fortalecemos o percurso educacional e promovemos melhores resultados em toda rede de ensino.”
LOGÍSTICA
Os 39 estudantes da Escola Estadual General Osório, no distrito de Calama, fizeram o Enem na cidade de Humaitá. A Superintendência de Porto Velho organizou o deslocamento em conjunto com a Secretaria Estadual de Educação do Amazonas e a Secretaria Municipal de Humaitá, buscando uma alternativa que facilitasse o acesso dos alunos à prova. A viagem até Humaitá foi feita de barco e durou cerca de 1 hora, o que tornou o trajeto mais viável para a comunidade e ajudou os estudantes a chegarem em melhores condições para participar do exame.
O restante dos estudantes atendidos pela operação realizou o exame na Capital. Assim, a logística montada assegurou que todos os 234 alunos contemplados pudessem participar das provas nos dois dias do Enem.
