Governo de Rondônia participa do lançamento global da marca “Amazônia”, em Londres

Com o objetivo de expandir Rondônia na rota do turismo internacional, o governo do estado participou, do lançamento internacional da marca “Amazônia”, durante a World Travel Market (WTM), em Londres. A apresentação para o mercado global aconteceu, no dia 5 de novembro, no estande brasileiro na feira. Rondônia faz parte dos sete estados da Região Norte que somam esforços para promover o bioma de forma integrada e sustentável.
A participação na WTM possibilita ao estado ir além do turismo convencional, dando protagonismo aos valores da Amazônia na sua essência, como o turismo indígena, ribeirinhos, quilombolas e seringueiros. Com o tema: “Você muda. A Amazônia muda você”, o foco é convidar as pessoas do mundo todo a viverem experiências que só a Amazônia pode proporcionar.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o trabalho fortalece o turismo do estado no cenário internacional. “É uma oportunidade ímpar de mostrar o que nós temos de melhor para o mundo; a nossa fauna e flora são uma das riquezas que só nós temos, e estamos apresentando globalmente. O governo tem trabalhado para fomentar o turismo, gerando emprego, renda e reconhecimento para as comunidades que fazem parte dessa riqueza amazônica”, evidenciou.
O titular da Superintendência Estadual de Turismo (Setur), Gilvan Pereira Junior, destacou o fortalecimento do turismo de Rondônia com os estados que compõem a Amazônia. “Com os estados juntos, somamos força para expandir o que temos de melhor, além de consolidarmos a nossa presença no cenário internacional. Essa união permite aprendermos mais e podemos criar cada vez mais estratégias para o crescimento do estado.”
A marca “Amazônia” traz como propósito sensibilizar o viajante de maneira profunda e duradoura, ao mesmo tempo em que contribui para a preservação do planeta, ao estimular a conservação da floresta e compartilhar seus saberes, tradições e relevância.
