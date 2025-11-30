Governador interino reforça união entre poderes em reunião com Prefeitura de Ji-Paraná e visita obra do governo no município

Publicada em 30/11/2025 às 09h20
Na manhã deste sábado (29), o governador interino de Rondônia, desembargador Raduan Miguel Filho, realizou uma visita na Prefeitura de Ji-Paraná, acompanhado do secretário chefe da Casa Civil e de Obras, Elias Rezende; e do secretário de Comunicação, Renan Fernandes, onde esteve reunido com o prefeito Affonso Cândido, vereadores e autoridades judiciárias.
O governador interino ressaltou a importância da união entre os poderes para a agilidade na resolução de situações para melhor atender a população. "Com uma visão municipalista o governo do estado tem investido na infraestrutura, obras, agricultura, educação, saúde, assistência social, segurança pública, desenvolvimento econômico, trânsito e gestão estratégica de Ji-Paraná, para melhorar a vida da população", pontuou o desembargador Raduan Filho.
O prefeito de Ji-Paraná, Affonso Cândido, destacou que a parceria do governo do estado com o município tem sido essencial para o desenvolvimento da cidade.
O governador interino juntamente com a comitiva de autoridades também visitaram as dependências do Fórum de Ji-Paraná.
OBRA HISTÓRICA
Durante a manhã, o governador interino seguiu para uma visita técnica à obra de Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES), que também comtempla oito lagoas de tratamento de esgoto. As oito lagoas de tratamento de esgoto em Ji-Paraná estão sendo executadas em uma área de 50 hectares.
No eixo de esgotamento sanitário, cerca de 80% da linha de recalque e da nova Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) já foram concluídos. Também está em andamento a implantação de 227 km de rede coletora e 17.147 ligações domiciliares.
Com a conclusão das oito lagoas de tratamento na ETE, o sistema passará a desempenhar um papel essencial na destinação adequada dos efluentes, contribuindo para a preservação ambiental e a melhoria da qualidade da água na região.
O titular da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp), Elias Rezende, salientou que o objetivo é garantir o acesso universal à água tratada e ao esgotamento sanitário, promovendo saúde, dignidade e qualidade de vida à população.
A obra é executada pelo governo de Rondônia, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), com recursos do governo federal e contrapartida estadual.
