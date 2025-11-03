Gisele Bündchen será destaque no Teleton 2025, anuncia Patrícia Abravanel

Publicada em 03/11/2025 às 11h10
A apresentadora Patrícia Abravanel revelou durante o Programa Silvio Santos, exibido no último domingo (3), que a modelo Gisele Bündchen participará do encerramento oficial do Teleton 2025, tradicional campanha beneficente do SBT em prol da AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente).
Patrícia anunciou também outros nomes confirmados no elenco deste ano, que contará com Ivete Sangalo, Thiaguinho, Daniel, Eliana, Serginho Groisman, Luciana Gimenez, Maisa Silva e Gil do Vigor, entre outros artistas.
“Vocês querem mais? Para encerrar a noite comigo, com Celso Portiolli e com Rebeca Abravanel, vêm Ronaldo Fenômeno, Galvão Bueno e participação especial de Gisele Bündchen”, afirmou a apresentadora, destacando a importância do momento.
O Teleton 2025 será realizado nos dias 7 e 8 de novembro, com o tema “Confiamos no futuro, confiamos em você”, em celebração aos 70 milhões de atendimentos realizados pela instituição. A meta deste ano é arrecadar R$ 35 milhões, valor que será totalmente destinado às ações da AACD, que administra hospital ortopédico, centros de reabilitação e oficinas ortopédicas.
