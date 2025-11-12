Fundação de Cultura em parceria com a Prefeitura de Rolim de Moura abre agenda para apresentações no Natal de Luz 2025

Publicada em 12/11/2025 às 08h35
A Fundação de Cultura e Juventude através da Prefeitura Municipal, anuncia a abertura da agenda para as apresentações que farão parte da programação do Natal de Luz 2025.
Artistas, grupos culturais, músicos, corais, companhias de dança, escolas e instituições interessadas em se apresentar durante o período natalino já podem se inscrever para integrar a programação especial de natal.
O Natal de Luz é um dos momentos mais esperados do ano, reunindo famílias, amigos e visitantes para celebrar o amor, a esperança e a união. A participação dos talentos locais é essencial para tornar esse evento ainda mais especial, valorizando a cultura e fortalecendo a união entre a comunidade.
As inscrições estarão abertas até o dia 27 de novembro, e podem ser realizadas pelo WhatsApp abaixo:
Narlison – (69) 99284-2761
Traga seu talento e ajude a iluminar o Natal de Luz 2025!
Comentários
Seja o primeiro a comentar!