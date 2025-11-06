Fundação de Cultura e Juventude através da Prefeitura Municipal lança Edital de Mostras Roberto Ruiz
Por ASSESSORIA
Publicada em 06/11/2025 às 14h31
Nos acompanhe pelo Google News

A Fundação de Cultura e Juventude, por meio da Prefeitura de Rolim de Moura, lança o Edital de Mostras Roberto Ruiz, uma iniciativa que busca incentivar e valorizar iniciativas artísticas e culturais, promovendo a diversidade, a criatividade e o talento dos artistas locais.

As inscrições para o Edital de Mostras Roberto Ruiz estarão abertas do dia 06 novembro ao dia 17 de novembro. Fiquem atentos aos prazos!

Este é o primeiro edital lançado com recurso próprio, um marco importante para o fortalecimento da cultura em nosso município. A Fundação de Cultura e Juventude agradece a Prefeitura Municipal pelo apoio e compromisso com o desenvolvimento cultural de Rolim de Moura.

Geral ROLIM DE MOURA
Imprimir imprimir