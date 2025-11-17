Flor do Campo e Malhadinho encantam público em Guajará-Mirim, durante Festival Duelo na Fronteira

Publicada em 17/11/2025 às 14h50
O Bumbódromo Márcio Paz Manacho viveu no domingo (16), um dia marcante para a cultura de Guajará-Mirim, com as apresentações dos bois-bumbás Flor do Campo e Malhadinho, que abriram mais uma noite do Duelo na Fronteira 2025. O evento reforça o empenho do governo de Rondônia com a valorização e preservação das expressões culturais da região.
A união que garante estrutura, apoio e qualidade técnica ao evento, é demandada pelo governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), em parceria com a prefeitura de Guajará-Mirim e a Associação Cultural Waraji.
Boi Flor do Campo contou com mais de 300 brincantes e 21 itens oficiais
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou o valor cultural e social do evento. “O Duelo na Fronteira é a celebração das nossas raízes e motivo de orgulho para Rondônia. Seguiremos apoiando iniciativas que fortalecem a identidade e unem nossa população por meio da cultura.”
FLOR DO CAMPO ABRE A NOITE
O Boi Flor do Campo, foi o primeiro a entrar na arena, emocionando o público com um espetáculo sensível e grandioso. Com mais de 300 brincantes e 21 itens oficiais, a agremiação apresentou o tema “Clamor – O Lamento da Floresta”, trazendo uma reflexão poética sobre a relação entre o homem e a natureza amazônica.
As alegorias destacaram elementos da floresta, símbolos de resistência e o clamor pela preservação, conduzindo o público a uma narrativa visual e cultural de grande impacto.
MALHADINHO ENCERRA A NOITE
Boi-Bumbá Malhadinho contou com figurinos vibrantes e a participação de jovens e adultos
O Boi-Bumbá Malhadinho, conhecido por sua forte atuação social ao longo de 39 anos, apresentou o enredo “Somos Amazônidas”, celebrando a força e a identidade do povo amazônico. Com coreografias marcantes, figurinos vibrantes e a participação de jovens e adultos, envolvidos em seus projetos culturais, o Malhadinho reforçou seu papel de inclusão e protagonismo dentro do folclore regional. A agremiação é detentora de 10 títulos no Duelo, incluindo o bicampeonato de 2023 e 2024.
O secretário da Sejucel, Paulo Higo Ferreira, reforçou o impacto positivo do festival. “Cada apresentação é resultado de meses de dedicação e mobilização comunitária. O governo do estado trabalha para garantir estrutura e incentivo para que o Duelo continue crescendo e levando nossa cultura a novos patamares”, destacou
O Duelo na Fronteira 2025 continua atraindo público, fomentando o turismo cultural e impulsionando a economia de Guajará-Mirim. O governo de Rondônia reforça o compromisso com a promoção e a proteção das manifestações culturais que moldam a identidade do estado.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!