Festival de Música Gospel emociona Espigão do Oeste com talentos e adoração

Publicada em 21/11/2025 às 08h32
Na noite desta quarta-feira, em frente à Prefeitura Municipal, Espigão do Oeste viveu uma noite inesquecível com a realização do Festival de Música Gospel, um evento preparado com muito carinho para toda a comunidade. Cinco talentosos competidores subiram ao palco e encantaram o público com apresentações marcantes, levando mensagens de fé, adoração e esperança.
A emoção tomou conta da plateia durante cada interpretação, reafirmando o poder da música gospel como instrumento de celebração, comunhão e união das famílias e da fé.
Os vencedores da noite foram:
• 1º lugar – Maithiara Norato
• 2º lugar – Millene Gonçalves
• 3º lugar – Thais Leal
A premiação foi entregue em dinheiro, no valor de R$ 600, R$ 400 e R$ 200, respectivamente.
O evento foi mais uma realização da SEMELC, reafirmando o compromisso de valorizar a cultura, oferecer lazer à população e fortalecer os talentos locais que elevam o nome do município.
Uma noite de luz, adoração e arte que ficará marcada na história de Espigão do Oeste.
