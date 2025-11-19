Feirão do Produtor de Jaru reúne mais de 70 produtores toda quarta-feira e sábado

Por ASSESSORIA
Publicada em 19/11/2025 às 14h10
O Feirão do Produtor Rural de Jaru, vem movimentando a economia da agricultura familiar no município.
O espaço conta com mais de 70 feirantes comercializando produtos como carnes, laticínios, pães, doces, legumes, verduras, frutas, itens de artesanato e muito mais.
Localizado na rua Almirante Barroso, esquina com a Marechal Rondon, Setor 03, próximo ao Parque da Baixada, o funcionamento do Feirão acontece todas às quartas-feiras, das 17h até as 21h, e aos sábados, das 12h até as 21h,
Construído e administrado pela Prefeitura de Jaru, o empreendimento do Produtor Rural não só garante produtos de alta qualidade, como também se tornou um ponto de encontro tradicional na cidade.
