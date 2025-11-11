Ezequiel Neiva investe em educação e beneficia Escola Severino Batista, em Alto Alegre dos Parecis, com climatização

Publicada em 11/11/2025 às 09h39
A Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Batista recebeu um investimento para a aquisição de aparelhos de ar-condicionado, com o objetivo de proporcionar um ambiente mais confortável e adequado para o aprendizado dos alunos em Alto Alegre dos Parecis. O recurso foi viabilizado por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil), atendendo pedido do vereador Izaias Jovino (União Brasil), que atua em parceria com os vereadores Joelson da Flor da Serra (União Brasil) e Pastor Jercino (Podemos).
O deputado Ezequiel Neiva destacou o compromisso do seu mandato com a melhoria da infraestrutura educacional. “Esta é uma escola que recebeu alguns recursos por meio de emenda parlamentar que nós destinamos. Nosso trabalho é garantir um ambiente propício para a aprendizagem”, frisou o parlamentar.
Para o vereador Izaias Jovino, a ação representa mais uma conquista significativa para a educação municipal. “É uma satisfação estar junto aos meus colegas professores. O mais importante é ver um deputado que realmente abraça a educação. Todas as escolas do município vêm sendo beneficiadas, com quase R$ 3 milhões em investimentos. Quando um deputado apoia a educação, demonstra que tem um olhar diferenciado para garantir melhorias às nossas crianças”, destacou.
A professora Aline também celebrou a parceria com o deputado. “Em nome da nossa diretora Josiane e de toda a comunidade escolar, agradecemos essa parceria. Em breve teremos muitos outros projetos que serão apoiados pelo deputado”, afirmou.
O vereador Pastor Jercino ressaltou que a escola beneficiada está localizada em seu bairro e agradeceu o apoio do parlamentar. “Eu e o vereador Izaias temos acompanhado de perto o trabalho do deputado Ezequiel Neiva em nosso município. É uma alegria ver mais uma escola sendo contemplada”, disse.
O suplente de deputado federal Wiveslando Neiva (União Brasil) também enfatizou o compromisso do deputado com o setor educacional. “Isso mostra o quanto o deputado Ezequiel Neiva tem apoiado a educação no estado de Rondônia e especialmente em Alto Alegre dos Parecis, sendo o parlamentar que mais investe na área no município”, declarou.
O prefeito Dena (União Brasil) agradeceu a parceria e o empenho do deputado em favor do município. “Só temos a agradecer pelo grande trabalho que vem sendo feito. É uma honra ver os recursos chegando e sendo aplicados em benefício da nossa população”, afirmou.
O deputado Ezequiel Neiva aproveitou para agradecer aos parceiros que têm contribuído para que os investimentos cheguem ao município. “Temos que valorizar o trabalho do governador, coronel Marcos Rocha (União Brasil), que é quem paga as nossas emendas, e do prefeito Dena, que sempre abre as portas para que nosso mandato possa seguir contribuindo em várias áreas de Alto Alegre dos Parecis”, concluiu.
