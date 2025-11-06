EUA vão estabelecer presença militar em Damasco, diz agência

Publicada em 06/11/2025 às 10h36
Os Estados Unidos estão se preparando para estabelecer presença militar em uma base aérea em Damasco, capital da Síria, revelou a agência de notícias Reuters nesta quinta-feira (6).
A presença americana na capital síria, localizada no sudoeste do país, tem como objetivo ajudar a viabilizar um pacto de segurança entre Síria e Israel que o governo Trump está intermediando entre os dois países, segundo seis fontes com conhecimento do assunto ouvidas pela agência. Os EUA já têm tropas no nordeste da Síria há anos por conta do combate ao Estado Islâmico (EI) na região.
A base está localizada na entrada de áreas do sul da Síria que devem compor uma zona desmilitarizada como parte de um pacto de não agressão entre Israel e Síria. O acordo está sendo mediado pelo governo Trump. (Leia mais abaixo)
O movimento ocorre pouco menos de um ano após queda do regime Assad e em meio a um aumento da influência dos EUA sobre o governo sírio. O presidente americano, Donald Trump, vai receber o presidente sírio, Ahmed al-Shaara, na Casa Branca na próxima segunda-feira (10).
Os planos do governo Trump para a presença na capital síria, que ainda não haviam sido divulgados de forma oficial até a última atualização desta reportagem, seriam um sinal do realinhamento estratégico da Síria com os EUA após a queda do regime de Bashar al-Assad, aliado do Irã e da Rússia, no ano passado.
