EUA bombardeiam mais um barco no Caribe e matam 4, diz jornal

O Exército dos Estados Unidos bombardeou nesta quinta-feira (13) mais um barco no mar do Caribe, segundo o TV americana "CBS". Os ataques ocorreram no domingo e pessoas 6 morreram.
Com o bombardeio desta quinta, o governo Trump já atacou 20 embarcações no mar do Caribe e no Oceano Pacífico, e o total de mortos chegou a 80.
Segundo fontes do Pentágono, que confirmaram o ataque à "CBS", havia quatro pessoas no barco. Os oficiais não compartilharam mais detalhes sobre a investida desta quinta. O governo Trump não se pronunciou de forma oficial sobre o caso até a última atualização desta reportagem.
O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk, afirmou nesta semana que "há indícios" de que os ataques do governo Trump embarcações acusadas de terem ligações com o tráfico de drogas são execuções extrajudiciais. No final de outubro, a ONU pediu que os EUA parem com os ataques.
O secretário de Guerra americano, Pete Hegseth, frequentemente chama os integrantes de barcos bombardeados pelos EUA de "narcoterroristas", geralmente não dá mais detalhes sobre evidências que o governo americano tenha para justificar os bombardeios. O secretário disse ainda que os ataques de domingo foram feitos em águas internacionais.
O bombardeio desta quinta foi o primeiro desde a chegada à América Latina do grupo de ataque do maior porta-aviões do mundo, o USS Gerald Ford, o que escalou ainda mais as tensões entre os governos Trump e Maduro.
Trump disse "estar em guerra" contra cartéis de drogas latino-americanos e o presidente ordenou, em agosto, uma operação militar na região da América Latina contra esses grupos. Desde então, os EUA mobilizaram uma ampla presença militar na região e faz ataques recorrentes a embarcações no mar do Caribe e em regiões do Oceano Pacífico próximas à costa América Latina.
Os ataques a embarcações compõem uma estratégia de pressão ao governo Maduro, que é considerado chefe do Cartel de Los Soles pelos EUA. O presidente venezuelano acusa o governo Trump de realizar uma campanha de pressão que tem como objetivo o tirar do poder.
