EUA ampliam critérios e podem barrar vistos para pessoas obesas ou com outras doenças crônicas

Uma nova diretriz do governo dos Estados Unidos pode dificultar a concessão de vistos para estrangeiros com algumas condições médicas, como obesidade ou diabetes. As informações estão em um documento obtido pela Associated Press e divulgado nesta terça-feira (11).
A orientação foi emitida na semana passada em um comunicado do Departamento de Estado. O documento determina que funcionários de embaixadas e consulados façam uma análise ampla e detalhada de solicitantes de visto.
Segundo a Associated Press, o objetivo da nova medida é garantir que os imigrantes não precisem recorrer a benefícios públicos do governo em nenhum momento após a entrada nos EUA.
Autoridades americanas com conhecimento da nova orientação disseram à AP que a mudança se aplica aos vistos para estrangeiros que desejam permanecer no país. Ou seja, vistos de estadias curtas, como turísticas, devem ficar de fora.
Atualmente, imigrantes que buscam entrar nos EUA já precisam informar alguns dados médicos. Eles são avaliados para identificar doenças transmissíveis e precisam informar históricos de uso de drogas ou álcool, além de condições de saúde mental ou episódios de violência.
A nova diretriz traz exigências mais específicas. Segundo o comunicado, funcionários consulares devem considerar diversos detalhes como idade, saúde, estado civil, finanças, educação, habilidades e qualquer uso anterior de benefícios sociais do governo.
Entre as condições médicas que podem desclassificar um candidato a visto estão:
doenças crônicas;
obesidade;
hipertensão;
doenças cardiovasculares, metabólicas e neurológicas;
depressão;
ansiedade;
condições de saúde mental que possam exigir “centenas de milhares de dólares em cuidados”.
O documento afirma ainda que as embaixadas devem avaliar a proficiência em inglês dos candidatos, podendo fazer isso por meio de entrevistas no idioma.
A nova diretriz também orienta funcionários consulares a solicitar comprovantes bancários e financeiros sempre que o candidato quiser usar seus recursos para demonstrar que tem meios próprios de sustento. Isso inclui extratos, comprovantes de bens, poupança e investimentos.
Desde que voltou ao cargo em janeiro, o presidente Donald Trump tem promovido uma ofensiva ampla na área de imigração, endurecendo regras para estrangeiros que querem entrar no país e também para quem já está nele.
Especialistas em política migratória afirmam que a nova orientação pode reduzir o número de vistos de imigrantes e não imigrantes concedidos, além de afetar de forma desproporcional alguns grupos, como idosos e pessoas de baixa renda.
“O governo Trump está colocando os interesses do povo americano em primeiro lugar”, disse na terça-feira o porta-voz do Departamento de Estado, Tommy Pigott.
“Isso inclui aplicar políticas que garantam que nosso sistema de imigração não seja um peso para o contribuinte americano.”
