Estudantes de Curso Técnico em Agronegócio apresentam produto feito com café em Pimenta Bueno

Símbolo cultural e econômico do Brasil, o café teve o seu valor na gastronomia evidenciado durante a II Semana do Técnico Agrícola, realizada pelo governo de Rondônia, que aconteceu entre os dias 3 e 7 de novembro, na unidade executora do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep), em Pimenta Bueno, o Centro Técnico de Educação Rural – Centec Abaitará.
Na programação da mostra acadêmica, os alunos do Curso Técnico em Agronegócio, Lucas Luan Leite, de 17 anos, que mora em Cacoal e Letícia Ross Graunke, também de 17 anos, moradora de Espigão do Oeste, apresentaram um produto que ambos criaram à base de café. A ideia do geladinho de café gourmet surgiu em agosto de 2024, e foi lançado em maio de 2025, no estande do Idep, na Rondônia Rural Show Internacional, em Ji-Paraná. Antes do lançamento, a dupla realizou uma pesquisa com a comunidade escolar do Centec Abaitará, utilizando três marcas de café diferentes para saber qual sabor receberia a melhor aprovação.
Lucas Luan explicou que, o geladinho de café gourmet muda de sabor, conforme a marca de café utilizado na receita ficando mais doce, mais amargo ou mais cremoso. “Os ingredientes de sempre são: leite, creme de leite, leite condensado, liga neutra e café solúvel”, enumerou.
EMPREENDEDORISMO
Letícia Ross por sua vez, ressaltou que o produto está em fase de divulgação, mas conforme a aceitação há perspectiva de ser lançado no mercado. “Nosso estágio pode se tornar um negócio, afinal estamos concluindo um curso que nos motiva a investir no empreendedorismo”, observou a acadêmica.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa demonstra a importância da qualificação da mão de obra, um dos tópicos do Planejamento Estratégico da gestão estadual. “O governo de Rondônia investe na formação das novas gerações para manter o ritmo de crescimento que o estado vem registrando com vários indicadores que apontam o desenvolvimento socioeconômico”, salientou.
PROGRAMAÇÃO
A Semana do Técnico Agrícola 2025 teve como público-alvo pais de alunos, comunidade local, autoridades da região e estudantes de outras escolas. A programação foi marcada por palestras, oficinas, mesas redondas e apresentação de trabalhos de estágios de acadêmicos que se formam neste semestre nos seguintes cursos:
Técnico em Agroecologia;
Técnico em Agronegócio;
Geladinho de Café Gourmet fez sucesso no evento
Técnico em Agropecuária e
Técnico em Zootecnia
Segundo a presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, não é a primeira vez que estudantes da instituição lançam produtos ou abrem o próprio negócio. “Cada vez mais, os nossos alunos abraçam as oportunidades geradas com o conhecimento adquiridos na educação profissional’, ressaltou.
Uso do café na gastronomia
Sobremesas: cremes, mousses, tortas, bolos, sorvetes e cafés cremosos frequentemente usam café moído ou líquido para um toque sofisticado.
Pratos Salgados: o café pode ser um ingrediente chave em molhos para carnes (como rocambole) ou mesmo em preparações do dia a dia, como arroz e macarrão, proporcionando um sabor diferenciado.
Bebidas Especiais: além do café tradicional, a culinária abrange a criação de cappuccinos e outras bebidas que são verdadeiras obras-primas gastronômicas.
