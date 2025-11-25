Espigão do Oeste: Dia internacional de Eliminação da Violencia da Violência Contra as Mulheres

Publicada em 25/11/2025 às 08h58
𝐁𝐀𝐒𝐓𝐀! 𝟐𝟓 𝐃𝐄 𝐍𝐎𝐕𝐄𝐌𝐁𝐑𝐎 — 𝐃𝐈𝐀 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐍𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋 𝐃𝐄 𝐄𝐋𝐈𝐌𝐈𝐍𝐀𝐂̧𝐀̃𝐎 𝐃𝐀 𝐕𝐈𝐎𝐋𝐄̂𝐍𝐂𝐈𝐀 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐑𝐀 𝐀𝐒 𝐌𝐔𝐋𝐇𝐄𝐑𝐄𝐒
Não é apenas um dia. É um grito que ecoa porque ainda precisa ser ouvido.
No Brasil, a cada 6 minutos uma mulher sofre violência sexual. A cada 6 horas, uma é assassinada. Em 2024, foram 1.450 feminicídios, praticamente 4 mulheres mortas por dia. E até julho deste ano, o Ligue 180 já havia recebido 86 mil denúncias de violência contra a mulher. Os números falam alto porque as vozes ainda são silenciadas.
Você vê essa mulher na imagem. Aquela que chora. Ela poderia ser sua filha, mãe, irmã, amiga, você. Porque violência contra mulher não tem rosto específico, não tem classe social, não distingue entre quem é rica ou pobre. Ela toca todas nós e nos toca profundamente.
O pior: em 47,58% dos casos, o agressor é alguém próximo. Um parceiro ou ex-parceiro. Alguém que deveria proteger e, em vez disso, fere.
Mas escuta só isso: você não está sozinha. Ninguém precisa enfrentar isso calada.
DENUNCIE. LIGUE. PROCURE AJUDA:
Ligue 180 - Central de Atendimento à Mulher (funciona 24h, ligação gratuita)
Disque 190 - Emergência policial
(69) 3481-2612 - Delegacia de Polícia Civil de Espigão D’Oeste
CREAS Espigão D’Oeste — Atendimento psicossocial
VOCÊ TEM DIREITOS. VOCÊ MERECE PROTEÇÃO. VOCÊ MERECE VIVER.
Em Espigão D'Oeste, a gente se importa. A gente acolhe. E a gente combate, todos os dias, essa realidade que machuca nossas mulheres.
Se você conhece alguém que está vivendo violência, compartilhe esses números. Se é você, procure ajuda hoje mesmo. Não é fraqueza, é coragem. É a maior coragem que existe.
Juntas somos mais fortes. Juntas, ninguém fica para trás.
Violência contra a mulher é crime. Denuncie. Respeite. Proteja.
