Escola Balão Mágico realiza o “Projeto Balão Rural” com foco na valorização da agricultura e do meio ambiente

A Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realiza nesta quinta-feira (13), às 18h, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Balão Mágico, o evento do “Projeto Balão Rural”.
A iniciativa tem como propósito introduzir às crianças a importância da agricultura e o valor do trabalho dos agricultores, destacando a relação essencial entre o campo e a cidade. O projeto busca promover o aprendizado sobre a origem dos alimentos, incentivar o respeito à natureza e valorizar o papel fundamental da agricultura na sociedade.
Durante as atividades, os alunos participarão de experiências lúdicas e práticas, explorando o universo agrícola de forma divertida e educativa. Essa metodologia tem como base a aprendizagem ativa e participativa, envolvendo também as famílias no processo educativo.
De acordo com a direção da escola, o “Balão Rural” é uma oportunidade valiosa de conscientização ambiental e social, que contribui para a formação de cidadãos mais responsáveis, solidários e conscientes sobre o papel de cada um na preservação do meio ambiente e no fortalecimento da agricultura local.
