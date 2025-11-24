Encontro fortalece laços e garante voz e acolhimento aos idosos do município

Publicada em 24/11/2025 às 08h49
Na última semana, o Grupo de Idosos Passo a Passo com Jesus, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio do CRAS, realizou um encontro festivo cheio de afeto e cidadania e a eleição da nova diretoria. Tivemos 166 idosos participando. Foi votação tranquila, transparente e com sentimento de família.
Chapa 01 – Devanir: 63 votos
Chapa 02 – Frida: 100 votos
Nulos: 3 votos
Com isso, apresentamos a nova Diretoria da Associação do Grupo de Idosos:
Presidente: Frida Knidell
Vice-presidente: Francisco Schultz
Secretária: Marlene Alves Teixeira
Vice-secretária: Helena M. da Conceição Silva
Tesoureira: Vitória S. Geik Klems
Vice-tesoureira: Ilzaltina Feitosa Lima
Conselho Fiscal: Arlete Klering, Ivandira Batista Gonçalves, Zenilda Fraga Carolina, Olga Krause, Antônio Nelci Alieve, Eliseu Bulerjann
Transparência. Participação. Respeito. É assim que a gente caminha junto, fortalecendo o cuidado com quem tanto cuidou de todos nós.
Parabéns a todas as pessoas envolvidas. Obrigado ao CRAS e ao Conselho Municipal do Idoso pela condução do processo. Seguimos unidos para manter esse grupo vivo, acolhedor e participativo.
