Encerramento do Mutirão do Mutirão do Cadastro Ambiental Rural acontece nesta sexta-feira (14)

Nesta sexta-feira (14), encerra-se o Mutirão do Cadastro Ambiental Rural (CAR), realizado nas dependências da Câmara de Vereadores. A ação, promovida em parceria entre Prefeitura Municipal, SEMAME, Tribunal de Contas, SEDAM, ECOPORÉ, EMATER e a própria Câmara, tem sido essencial para avançar na regularização ambiental da Bacia do Rio Palmeira, uma das prioridades do município.
O CAR é uma ferramenta indispensável para que cada produtor mantenha sua propriedade regularizada, garantindo segurança jurídica, acesso a programas de incentivo e melhores condições para financiamentos e políticas públicas voltadas ao setor rural.
O prefeito Weliton Campos destacou a importância do esforço conjunto entre as instituições e reforçou que a regularização é um passo fundamental para o desenvolvimento sustentável do município:
“Essa parceria reforça nosso compromisso com o produtor rural. Estar com a documentação em dia significa mais oportunidades, mais segurança e mais responsabilidade com nossas riquezas naturais.”
Produtores que ainda não compareceram têm até esta sexta-feira para regularizar sua situação. Uma oportunidade única para fortalecer o campo e proteger nossas águas.
