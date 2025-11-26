Publicada em 26/11/2025 às 14h39
Porto Velho, RO – O volume acumulado entre 1h e 4h desta quarta-feira (26) superou em cerca de 12,1% a chuva contabilizada no mês inteiro de novembro de 2024 na estação convencional do aeroporto de Porto Velho. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), aquele mês somou 89,2 milímetros distribuídos em dez dias, com o maior acumulado diário registrado em 9 de novembro, quando foram medidos 32 milímetros.
Na madrugada desta quarta-feira, a estação do INMET localizada na região oeste da capital registrou mais de 100 milímetros em poucas horas. A precipitação resultou em alagamentos em ruas e residências de diferentes bairros, sem registros de feridos. Moradores relataram que a água invadiu casas rapidamente, exigindo ações emergenciais para proteger objetos.
O Corpo de Bombeiros registrou três ocorrências relacionadas aos alagamentos e acompanhou moradores nos locais afetados. Segundo a corporação, as equipes atuaram orientando as famílias atingidas durante a madrugada.
A Prefeitura de Porto Velho informou que mantém ações para mitigar alagamentos no período de chuvas, como a instalação de Jardins de Chuva e ecobueiros, além de limpeza de canais, troca de manilhas, desobstrução de bocas de lobo e implantação de ecoproteções e ecobarreiras.
O boletim do INMET sobre novembro de 2024 indica que o volume de 89,2 milímetros representou 60% abaixo da Normal Climatológica de 225,2 milímetros para o período, resultando em déficit de 136 milímetros. O levantamento também aponta média mensal de temperatura de 27,2°C, valor 1,2°C acima da série climatológica de referência, enquanto as médias mínima e máxima ficaram, respectivamente, 2,3°C acima e 0,7°C abaixo da Normal.
