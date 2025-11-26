Edital do governo de Rondônia impulsiona lançamento de documentário e clipe inspirados nos rios amazônicos

Publicada em 26/11/2025 às 17h01
As produções contempladas pelo Edital 01/2024, da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), com recursos da Lei Paulo Gustavo, foram lançadas, no dia 13 de novembro, em Porto Velho. O documentário Catador de Sons e o clipe musical Barranco, assinados por artistas e pesquisadores da cena cultural rondoniense, foram exibidos em sessão gratuita seguida de roda de conversa, marcando mais um resultado dos investimentos estaduais no fortalecimento do audiovisual.
O documentário Catador de Sons apresenta a pesquisa sonora desenvolvida por Bira Lourenço, que explora as sonoridades do cotidiano amazônico e a memória afetiva da cidade de Porto Velho. Já o clipe Barranco conduz o público a uma imersão poética pelas beiras dos rios amazônicos, com interpretação de Kaline Leigue e música de Bira Lourenço e Catatau Batera. As duas obras destacam a riqueza dos territórios ribeirinhos e seu papel na identidade cultural do povo amazônico.
Segundo o secretário da Sejucel, Paulo Ferreira, o audiovisual rondoniense vive um momento importante. “Os editais garantem que nossos criadores tenham meios para produzir e mostrar o que a Amazônia representa. Essas obras comprovam o quanto é essencial apoiar quem vive e retrata nosso estado”, destacou.
A equipe é composta por profissionais que atuam há anos no estado, com direção de Juraci Júnior, produção de Val Barbosa, direção de fotografia de Avener Prado, e coordenação de Jussara Assmann.
As produções demonstram o potencial da arte amazônica e o compromisso do governo de Rondônia em fomentar a criação cultural por meio de políticas públicas que valorizam artistas locais.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!