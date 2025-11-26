Por Assessoria
Publicada em 26/11/2025 às 10h00
O Sindicato dos Trabalhadores no Poder Judiciário do Estado de Rondônia (SINJUR) publicou o Edital de Convocação nº 011/2025, chamando todos os trabalhadores ativos, inativos, pensionistas e transpostos ocupantes do cargo de Oficial de Justiça do Tribunal de Justiça de Rondônia para reunião presencial no município de Ji-Paraná.
De acordo com o documento, assinado pelo presidente do SINJUR, André de Souza Coelho, o encontro tem como objetivo tratar de informações gerais referentes às ações judiciais e demais assuntos de interesse específicos da categoria dos Oficiais de Justiça do Poder Judiciário estadual.
