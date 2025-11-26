PUBLICAÇÕES LEGAIS

Edita de Convocação - SINJUR convoca oficiais para reunião sobre ações judiciais em Ji-Paraná

A reunião será realizada no dia 06 de dezembro de 2025, às 09h, no auditório da subsede sindical do SINJUR em Ji-Paraná, localizada na Rua Júlio Guerra, nº 1025, no Bairro Centro.